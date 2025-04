Ranking UCI ciclismo: Milan e Ganna avvicinano la top10. Italia stabile nella classifica per nazioni

Sono stati rilasciati questa mattina i ranking UCI aggiornati, sia per la classifica individuale sia per quella a squadre, sia per quella per Nazioni: buone notizie in casa Italia, soprattutto per quel che concerne Jonathan Milan e Filippo Ganna.

Nella graduatoria individuale, dominata dallo sloveno Tadej Pogacar, infatti, Jonathan Milan guadagna due posizioni, salendo dal 13° all’11° posto, mentre Filippo Ganna ne scala addirittura quattro, portandosi dalla 18ma alla 14ma piazza.

La classifica a squadre è guidata dalla UAE Team Emirates XRG, trascinata proprio dallo sloveno Pogacar, mentre la miglior formazione italiana, la Solution Tech Vini Fantini, è 27ma. Nella graduatoria per Nazioni comanda il Belgio, davanti a Slovenia e Spagna, ma l’Italia si conferma in quarta posizione.

RANKING UCI AGGIORNATI

INDIVIDUALE

1 POGAČAR Tadej SLO UAE TEAM EMIRATES XRG 27 11410

2 EVENEPOEL Remco BEL SOUDAL QUICK-STEP 25 5064

3 VAN DER POEL Mathieu NED ALPECIN-DECEUNINCK 30 4523

4 ROGLIČ Primož SLO RED BULL – BORA – HANSGROHE 36 3929

5 PHILIPSEN Jasper BEL ALPECIN-DECEUNINCK 27 3640

6 O’CONNOR Ben Alexander AUS TEAM JAYCO ALULA 30 3527.81

7 HIRSCHI Marc SUI TUDOR PRO CYCLING TEAM 27 3514

8 GIRMAY Biniam ERI INTERMARCHÉ – WANTY 25 3282

9 VINGEGAARD HANSEN Jonas DEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 29 2996.57

10 MAS NICOLAU Enric ESP MOVISTAR TEAM 30 2930

11 MILAN Jonathan ITA LIDL-TREK 25 2877.86

12 PEDERSEN Mads DEN LIDL-TREK 30 2635.57

13 JORGENSON Matteo USA TEAM VISMA | LEASE A BIKE 26 2628.57

14 GANNA Filippo ITA INEOS GRENADIERS 29 2602.67

15 GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro POR UAE TEAM EMIRATES XRG 27 2515.57

SQUADRE

1 UAE TEAM EMIRATES XRG (UAD) UAE 7907.13

2 LIDL-TREK (LTK) USA 4652.58

3 XDS ASTANA TEAM (XAT) KAZ 4506.66

4 INEOS GRENADIERS (IGD) GBR 4432.6

5 RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH) GER 3546.55

6 SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) BEL 3276.45

7 TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL) NED 3219.42

8 ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) BEL 3117

9 MOVISTAR TEAM (MOV) ESP 2976.26

10 BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) BRN 2971

NAZIONI

1 BELGIO 20449.72

2 SLOVENIA 17070.14

3 SPAGNA 15724.43

4 ITALIA 13164.53

5 PAESI BASSI 11993.29

6 DANIMARCA 11889.76

7 FRANCIA 11576.85

8 AUSTRALIA 11289.19

9 GRAN BRETAGNA 10933.86

10 STATI UNITI 9678.49