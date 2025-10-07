CiclismoStrada
Ranking UCI, Ciccone in top10, Scaroni n.2 d’Italia. Pogacar in vetta senza rivali
Dopo gli Europei di ciclismo su strada è stato aggiornato il Ranking UCI: l’Italia si conferma al terzo posto nella classifica per Nazioni, mentre nella graduatoria individuale Giulio Ciccone resta nono e Christian Scaroni rafforza lo status di numero 2 tra gli azzurri.
In vetta alla classifica individuale lo sloveno Tadej Pogacar domina con quasi il doppio dei punti del secondo classificato, il danese Jonas Vingegaard, e più del doppio del terzo, l’altro danese Mads Pedersen. Resta stabile in nona posizione Giulio Ciccone, che però non ha preso il via del Giro dell’Emilia, mentre il quarto posto agli Europei fa guadagnare quattro posizioni in classifica a Christian Scaroni, ora 18°.
Nella graduatoria per Nazioni si conferma in testa il Belgio, che comanda con 18119.29 punti, davanti alla Danimarca, alla piazza d’onore con 17027.16. Gradino più basso del podio per l’Italia, a quota 15450.74, insidiata ora dalla Slovenia, trascinata da Pogacar e quarta con 14955, appena davanti alla Gran Bretagna, quinta con 14231.81.
RANKING INDIVIDUALE
Martedì 7 ottobre 2025
1 POGAČAR Tadej SLO UAE TEAM EMIRATES XRG 27 11480
2 VINGEGAARD HANSEN Jonas DEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 29 5944.14
3 PEDERSEN Mads DEN LIDL-TREK 30 5074.45
4 DEL TORO ROMERO Isaac MEX UAE TEAM EMIRATES XRG 22 4704
5 GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro POR UAE TEAM EMIRATES XRG 27 4331.07
6 EVENEPOEL Remco BEL SOUDAL QUICK-STEP 25 4128
7 VAN DER POEL Mathieu NED ALPECIN-DECEUNINCK 30 3838
8 PIDCOCK Thomas GBR Q36.5 PRO CYCLING TEAM 26 3626.38
9 CICCONE Giulio ITA LIDL-TREK 31 3277.88
10 ONLEY Oscar GBR TEAM PICNIC POSTNL 23 3132
[…]
18 SCARONI Christian ITA XDS ASTANA TEAM 28 2271
RANKING UCI PER NAZIONI
Martedì 7 ottobre 2025
1 BELGIO 18119.29
2 DANIMARCA 17027.16
3 ITALIA 15450.74
4 SLOVENIA 14955
5 GRAN BRETAGNA 14231.81
6 FRANCIA 13571.9
7 PAESI BASSI 11207.29
8 AUSTRALIA 10660.69
9 STATI UNITI 10310.76
10 SPAGNA 9352.97