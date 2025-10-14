Pogacar spinge l’Italia giù dal podio nel ranking UCI. Le novità di fine stagione, Ciccone esce dalla top-10

L’Italia ha perso il piazzamento sul podio del ranking UCI, la classifica mondiale aggiornata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, che conservava da alcune settimane. Il risultato del Giro di Lombardia ha avuto un peso specifico significativo: Tadej Pogacar ha trionfato per la quinta volta consecutiva, il Bel Paese non avuto modo di difendere il terzo posto di Giulio Ciccone nella passata edizione e così la Slovenia ha operato il sorpasso.

La nostra Nazionale si trova ora al quarto posto con un distacco di 183 punti dai balcanici quando all’appello manca l’ultima settimana di gare per chiudere la stagione. Il Belgio primeggia con 618 lunghezze di margine nei confronti della Danimarca, l’Italia deve stare attende anche alla Gran Bretagna, che insegue in quinta posizione con un ritardo di 98 punti. Avvicendamento tra Australia e Paesi Bassi in settima posizione alle spalle della Francia.

Giulio Ciccone è uscito dalla top-10 dopo un mesetto: l’assenza prolungata dopo i Mondiali e la mancata difesa del terzo posto conquistato lo scorso anno al Giro di Lombardia lo hanno fatto scivolare indietro di tre gradini e ora l’abruzzese occupa la dodicesima posizione. Il nostro portacolori ha subito il sorpasso da parte del britannico Oscar Onley e dei belgi Wout van Aert (tornato in top-10) e Arnaud de Lie.

Christian Scaroni ha conservato la 18ma piazza, meritata dopo il piazzamento ai piedi del podio agli Europei e rinsaldata con la buona prestazione offerta nell’ultima Classica Monumento della stagione. Scambio di posizioni tra Filippo Ganna e Jonathan Milan: il piemontese sale al 23mo posto, il friulano scende al 24mo. Giulio Pellizzari passa indietro di quatto gradini (43mo), Lorenzo Fortunato 45mo e Simone Velasco 51mo.

La vittoria alla Parigi-Tours ha permesso a Matteo Trentin di compiere un balzo in avanti di 31 posizioni e di ritornare in top-100, inserendosi al 91mo posto dietro ad Antonio Tiberi (68mo) e Andrea Bagioli (87mo). In top-100 figurano anche Damiano Caruso (94mo) e Diego Ulissi (98mo), da annotare il +87 di Matteo Malucelli dopo i trionfi in Cina (ora è 131mo).

Tadej Pogacar riesca chiaramente al comando della graduatoria con 5.736 punti di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard, mentre il trionfo al Gran Piemonte ha permesso al messicano Isaac Del Toro di balzare al terzo posto superando il danese Mads Pedersen. Il portoghese Joao Almeida è stabile in quinta posizione davanti al belga Remco Evenepoel, mentre c’è stato un avvicendamento tra il britannico Thomas Pidcock e l’olandese Mathieu van der Poel all’ottavo posto.

RANKING UCI (al 14 ottobre)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.680

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 5.944,14

3. Isaac Del Toro (Messico) 5.314

4. Mads Pedersen (Danimarca) 5.074,45

5. Joao Almeida (Portogallo) 4.331,07

6. Remco Evenepoel (Belgio) 4.128

7. Thomas Pidcock (Gran Bretagna) 3.904,38

8. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.838

9. Oscar Onley (Gran Bretagna) 3.185

10. Wout van Aert (Belgio) 2.908

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

12. Giulio Ciccone 2.752,88

18. Christian Scaroni 2.389

23. Filippo Ganna 2.152,83

24. Jonathan Milan 2.144,86

43. Giulio Pellizzari 1.548

45. Lorenzo Fortunato 1.528

51. Simone Velasco 1.362

68. Antonio Tiberi 1.109,5

87. Andrea Bagioli 917,88

91. Matteo Trentin 887

94. Damiano Caruso 871

98. Diego Ulissi 852

107. Matteo Moschetti 805

108. Alberto Bettiol 799

123. Davide Ballerini 721

131. Matteo Malucelli 696

132. Marco Frigo 694,95

133. Davide Piganzoli 691

137. Giovanni Lonardi 674

142. Edoardo Zambanini 657

167. Alberto Dainese 569

170. Lorenzo Finn 558

173. Alessandro Covi 553

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 17.945,29

2. Danimarca 17.327,16

3. Slovenia 15.170

4. Italia 14.987,07

5. Gran Bretagna 14.889,81

6. Francia 13.528,23

7. Australia 11.468,69

8. Paesi Bassi 11.067,29

9. USA 10.440,76

10. Spagna 8.995,4