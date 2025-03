Giro d’Italia 2025, ci sarà una wild-card in più! Approvato il cambio di regolamento

Parziale marcia indietro dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, che pochi anni dopo aver ridotto, per motivi di sicurezza, il numero di ciclisti per ciascuna squadra al via dei Grandi Giri, scesi da 9 ad 8, per ridurre il totale da 198 a 176, approva un’importante modifica al regolamento.

Al via dei tre Grandi Giri, ovvero Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España, a partire dalla stagione in corso, potranno esserci 23 squadre, rispetto alle classiche 22: tornerà dunque a crescere il numero di ciclisti in gruppo, passando da 176 a 184.

Il posto in più a disposizione verrà riempito dagli organizzatori con una wild card, che diventano così cinque, delle quali due assegnate d’ufficio alle migliori Professional e tre, da questa stagione, da distribuire a totale discrezione della direzione di gara.