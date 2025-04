Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa

Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. Bisognerà prestare attenzione, infatti, all’andamento nel torneo di Madrid.

Il tutto si motiva per i risultati inferiori alle attese del tedesco Alexander Zverev e dello spagnolo Carlos Alcaraz, rispettivamente n.2 e n.3 del ranking. Il teutonico e l’iberico cercheranno di fari valere sulla terra rossa di Montecarlo e Sascha proverà a tenere “in vita” le sue chance di scavalcare Jannik, puntando al titolo nell’evento del Principato.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 7 aprile 2025

1. Jannik Sinner 10330 punti

2. Alexander Zverev 7645 punti

3. Carlos Alcaraz 6720 punti

4. Taylor Fritz 5290 punti

5. Novak Djokovic 4510 punti

6. Jack Draper 3780 punti

7. Casper Ruud 3765 punti

8. Stefanos Tsitsipas 3445 punti

9. Andrey Rublev 3440 punti

10. Alex de Minaur 3335 punti

In casa Italia, detto di Sinner, va rimarcato la presenza di 10 azzurri in top-10 e non più di undici, visto l’aggiornamento di Fabio Fognini (n.113). Il ligure, inserito nel tabellone principale di Montecarlo grazie a una wild card, proverà a regalarsi qualcosa di speciale, ricordando la sua affermazione straordinaria nel 2019. Non sarà semplice, ma Fabio ci proverà.

Si è reduci da una settimana in cui il Bel Paese ha potuto festeggiare a livello ATP il 100° e 101° titolo. Le firme di Flavio Cobolli a Bucarest e di Luciano Darderi a Marrakech hanno avuto un significato storico. Il romano e l’italo-argentino hanno guadagnato posizioni, poi, rispetto all’ultimo aggiornamento: Cobolli è n.36 del ranking, mentre Darderi è n.48.

AZZURRI IN TOP-100

Lunedì 7 aprile 2025

1. Jannik Sinner 10330 punti

16. Lorenzo Musetti 2650 punti

34. Matteo Berrettini 1530 punti

36. Flavio Cobolli 1500 punti

40. Matteo Arnaldi 1340 punti

41. Lorenzo Sonego 1336 punti

48. Luciano Darderi 1154 punti

66. Mattia Bellucci 885 punti

93. Luca Nardi 637 punti

98. Francesco Passaro 611 punti