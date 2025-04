Ruud si schiera con Jannik Sinner: “Molto sfortunato, sospeso da innocente”

Casper Ruud, alla vigilia del Masters 1000 di Montecarlo, ha parlato in conferenza stampa, e nelle parole riportate dall’ANSA si evince come il norvegese si sia schierato dalla parte di Jannik Sinner nella vicenda Clostebol che lo ha portato ad una squalifica di tre mesi.

Il numero 4 del seeding del torneo monegasco ha preso una posizione netta, accanto all’azzurro: “L’ho sempre considerato innocente ed estremamente sfortunato per quanto riguarda il modo in cui la sostanza è entrata nel suo organismo. Certo che è un caso raro, ma è fisicamente possibile“.

Il norvegese è solidale con Sinner: “È dura essere sospesi per tre mesi quando sei innocente. Non ho mai visto Jannik come qualcuno che avrebbe intenzionalmente imbrogliato. Siamo estremamente vulnerabili, perché esposti a molte persone e luoghi diversi, ad una miriade di cibi e Paesi differenti“.