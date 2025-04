Quando si gioca Conegliano-Milano in Champions League? Orario semifinale, dove vederla in tv e streaming

Sabato 3 maggio si aprirà ad Istanbul, in Turchia, la Final Four della Champions League 2024-2025 di pallavolo femminile: la prima semifinale in programma è quella che vedrà Milano opposta nel derby italiano a Conegliano. La sfida si disputerà alle ore 15.00 italiane alla Ülker Sports Arena.

Nello stesso impianto alle ore 18.00 italiane, invece, le padrone di casa del VakifBank Istanbul affronteranno l’altra squadra italiana giunta al penultimo atto, ovvero Scandicci. Domenica 4 maggio, agli stessi orari, si disputeranno le finali per il 3° e per il 1° posto.

La diretta tv dei match della Finali Four della Champions League di volley femminile sarà affidata a Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN, EuroVolley TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale dei match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMMINILE

Sabato 3 maggio

15.00 Milano-Conegliano- Diretta su Sky Sport, DAZN, EuroVolley TV, Sky Go e NOW

Diretta tv: su Sky Sport

Diretta streaming: DAZN, EuroVolley TV, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.