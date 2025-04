Quando la MotoGP domani in tv, GP Qatar 2025: orari qualifiche e sprint

Si è da poco aperto il weekend di MotoGP valido per il Gran Premio del Qatar. Sul circuito di Lusail i piloti oggi testeranno le condizioni nelle prove libere in vista delle qualifiche e della gara sprint di sabato 12 aprile. Si attendono già da oggi i risultati dei grandi protagonisti quali Marc Marquez e Pecco Bagnaia, all’inseguimento, in classifica piloti, di Alex Marquez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle qualifiche, che determineranno la griglia della gara, e della Sprint Race in programma sabato. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky e TV8, in diretta streaming su NOW, SkyGo e TV8.it, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MOTOGP

Sabato 12 aprile

MotoGP Qualifiche – MotoGP Sprint Race

ORARI

Ore 14.35 MotoGP Qualifiche

Ore 19.00 MotoGP Sprint Race

COME VEDERE LE QUALIFICHE E LA SPRINT RACE IN TV E STREAMING

Qualifiche

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208) ed in chiaro su TV8

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Sprint Race

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208), TV8

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport