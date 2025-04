Perché si è ritirato Antonio Tiberi al Tour of the Alps: speranza di recupero per il Giro d’Italia

Il corridore della Bahrain-Victorious, Antonio Tiberi, ieri ha alzato bandiera bianca al km 122 della seconda tappa del Tour of the Alps, che portava il gruppo da Mezzolombardo a Sterzing: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’abbandono è stato dovuto a problemi gastrointestinali.

Se la causa del ritiro fosse confermata si potrebbe tirare un sospiro di sollievo in ottica Giro d’Italia: la partenza della Corsa Rosa è fissata per venerdì 9 maggio da Durazzo, in Albania, quindi con oltre due settimane a disposizione ci sarebbe tutto il tempo per il completo recupero.

Il ds della squadra, Franco Pellizotti, infatti, alla Rosea, predica calma: “Da programma Antonio Tiberi non avrebbe dovuto fare la Liegi-Bastogne-Liegi domenica, e non è previsto che adesso aggiunga nuove corse, perché la sua condizione era già buona. Deve solo pensare a recuperare, e poi sarà al via del Giro d’Italia“.