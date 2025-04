Tour of the Alps, Antonio Tiberi si ritira nella seconda tappa

Non arrivano buoni segnali per Antonio Tiberi, in vista del Giro d’Italia 2025. La Corsa Rosa che prenderà il via il 9 maggio dall’Albania è il grande obiettivo del corridore nostrano della Bahrain Victorious e il Tour of the Alps, che ha preso il via ieri con l’affermazione nella prima frazione di Giulio Ciccone, rappresentava un test probante anche per Tiberi.

Ieri le indicazioni non sono state le migliori, visto il 19° posto conclusivo. Oggi è arrivata la notizia del ritiro a 55 km dalla conclusione. Il ciclista laziale, infatti, dopo aver affrontato la consueta preparazione in altura, sta facendo i conti con i classici problemi di stagione, legati cioè alle vie respiratorie. Un Tiberi quindi lontano dalla miglior forma che ha pensato bene di concludere anzitempo la propria avventura, non avendo le giuste risposte dal proprio fisico.

A conferma del tutto sono arrivate le parole del tecnico Franco Pellizotti, come riportato da tuttobiciweb: “Ieri mattina Antonio si è svegliato con una sorta di malessere e poco appetito, ha disputato una buona tappa perdendo qualche secondo nel finale. Stamattina al via era entusiasta e sembrava stesse meglio, ma strada facendo i problemi fisici si sono ripresentati. A questo punto, di concerto con il medico sociale e il suo preparatore, Antonio ha deciso di fermarsi“.