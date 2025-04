Tour of the Alps 2025: colpo doppio per Michael Storer nella seconda tappa, quarto Piganzoli

Dopo quella alla Parigi-Nizza arriva un’altra bellissima vittoria, la seconda stagionale, per Michael Storer: l’australiano si impone nella seconda tappa del Tour of the Alps con arrivo in quel di Sterzing grazie ad una super azione solitaria. Colpo doppio per il classe 1997 della Tudor Pro Cycling Team che va a vestire anche la maglia di leader della classifica geenrale.

Tre corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Lukas Meiler (Team Voralberg) e Fran Miholjevic (Team Bahrain Victorius). Il gruppo non ha lasciato però troppo spazio, andandosi a ricompattare ad una cinquantina di chilometri dal traguardo.

Attacchi multipli nel drappello di testa sul GPM di Obertelfes/Telves di Sopra: Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) è riuscito a sorprendere tutti andando via in solitaria. Nessuno ha reagito allo scatto dell’australiano, compreso Giulio Ciccone (Lidl-Trek), con Storer che è andato a guadagnare secondi importanti su tutti.

Trionfo per l’atleta oceanico, a 41” il giovanissimo francese Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team), poi Romain Bardet (Team Picnic PostNL) e gli azzurri Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) e Ciccone.