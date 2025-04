Tour of the Alps 2025, frattura del polso e ritiro per Salvatore Puccio

La seconda tappa del Tour of the Alps non ha di certo sorriso ai colori azzurri. Al ritiro di Antonio Tiberi, si è aggiunto anche quello di Salvatore Puccio, che è rimasto coinvolto in una caduta a circa 63 chilometri dal traguardo, mentre il gruppo stava attraversando un tratto di strada sotto una galleria.

Purtroppo il 35enne della INEOS Grenadiers ha picchiato violentemente la mano sinistra sull’asfalto e si è procurato così la frattura del polso, come hanno evidenziato gli esami fatti dopo la tappa. Un infortunio sicuramente grave per il siciliano, che dovrà rimanere lontano dalle corse per molte settimane.

Si diceva di una tappa sfortunata per i colori azzurri ed infatti c’è stato anche il ritiro di Antonio Tiberi. Il capitano della Bahrain-Victorious ha accusato problemi gastrointestinali, che non gli hanno permesso di continuare il Tour of the Alps, che doveva essere anche l’ultimo test per il laziale in vista del Giro d’Italia.

La tappa odierna è stata vinta dall’australiano Michael Storer, che si è preso anche la maglia di leader della classifica generale. Ancora tra i migliori il giovane francese Paul Seixas, secondo a 41 secondi dal vincitore, che ha preceduto il connazionale Romain Bardet. Al quarto posto ha concluso Davide Piganzoli davanti a Giulio Ciccone.