Superbike, Razgatlioglu domina la Superpole race di Assen. Bulega ritirato

La Superpole Race di Assen, terzo round del Mondiale Superbike 2025, si è risolta con l’affermazione di Toprak Razgatlioglu (Bmw Rokit). Il centauro turco è passato per primo sotto la bandiera a scacchi, venendo accompagnato sul podio da Sam Lowes (Ducati Elf Marc VDS) e Alvaro Bautista (Ducati Aruba).

La gara si è rivelata estremamente complicata a causa delle cangianti condizioni ambientali. La pioggia è caduta copiosa in mattinata, ma si è esaurita prima del via, in concomitanza del quale si è palesato il Sole! Dunque si è partiti con asfalto bagnato, destinato però ad asciugarsi strada facendo.

Toprak Razgatlioglu ha rapidamente preso la testa, involandosi al comando. D’altronde, in una situazione del genere, il turco era conscio di dover sfruttare le circostanze per sopperire all’inferiorità del suo mezzo meccanico. Nicolò Bulega, leader della “prima ora” e poi sorpassato dall’anatolico, ha lasciato filare il rivale.

Cionondimeno, l’emiliano si è ben presto visto raggiunto da uno scatenato Sam Lowes, senza riuscire a contrastare il britannico. Subito dopo, proprio nel cuore della gara, l’italiano è stato vittima di un problema di natura meccanica o elettronica alla sua moto che l’ha costretto al ritiro. Il podio è pertanto stato completato dall’altra Panigale V4R ufficiale di Alvaro Bautista.

Migliore degli italiani Andrea Locatelli (Yamaha), quarto. Ottavo posto per Yari Montella (Ducati Barni). Sono giunti al traguardo – seppur fuori dalla zona punti ristretta – anche Axel Bassani (Bimota, dodicesimo) e Danilo Petrucci (Ducati Barni, tredicesimo). Ritirato Andrea Iannone (Ducati GoEleven), andato dritto nelle primissime fasi.

La Gara-2 avrà luogo dalle ore 14:00. Si annuncia una prova tutta in salita per Bulega, che sarà costretto a scattare dalla decima posizione. Viceversa Razgatlioglu, ripresosi nel Mondiale i 12 punti ceduti ieri in Gara-1, partirà dalla pole.

SUPERBIKE ASSEN – SUPERPOLE RACE

1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR LEAD

2 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 3.798

3 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 6.865

4 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.907

5 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 10.147

6 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 11.621

7 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 12.093

8 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 13.099

9 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 14.860

10 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 16.834

11 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 17.059

12 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 16.836

13 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 24.164

14 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 29.765

15 O’HALLORAN Jason Yamaha YZF R1 30.203

16 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 32.048

17 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 35.812

18 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1

19 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R

OUT BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R

OUT IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R

OUT VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R

OUT RABAT Tito Yamaha YZF R1