Pallanuoto, nasce la Conference Cup: sarà la terza coppa europea per importanza

Nasce una nuova competizione continentale per squadre di club di pallanuoto, maschile e femminile: la Conference Cup vedrà la luce nella prossima stagione e sarà la terza per importanza dopo Champions League ed Euro Cup, ponendosi davanti alla Challenger Cup. Confermata, inoltre, la disputa della Supercoppa Europea.

Viene così riformulato il numero di squadre che parteciperanno alla prossima edizione delle Coppe Europee: l’Italia, in prima fascia sia tra gli uomini che tra le donne potrà decidere se schierare il contingente massimo, composto da sei squadre al maschile e ben otto al femminile.

In Champions League l’Italia potrà schierare al maschile due squadre, con la vincitrice dello Scudetto direttamente alla fase a gironi e la finalista perdente impegnata nelle qualificazioni, mentre tra le donne i posti a disposizione saranno quattro, con le partecipanti alla finale play-off direttamente ai gironi e le due semifinaliste perdenti che dovranno affrontare le qualificazioni.

In Euro Cup nel comparto maschile la Serie A1 potrà inviare due squadre, ovvero le perdenti delle semifinali Scudetto, con la terza classificata alla fase a gironi e la quarta che dovrà passare dalle qualificazioni, mentre nel settore femminile, sempre con due posti a disposizione, saranno le perdenti dei quarti di finale dei play-off a partecipare, con la quinta classificata alla fase a gironi e la sesta alle qualificazioni.

Nella neonata Conference Cup il massimo campionato italiano potrà schierare due squadre al maschile, ovvero le vincitrici dei semifinali play-off per il quinto posto, con entrambe le formazioni chiamate ad affrontare le qualificazioni, così come al femminile saranno due i posti a disposizione, riservati alle squadre che vinceranno i play-out e centreranno la salvezza, ed anche in questo caso entrambe le compagini disputeranno le qualificazioni.