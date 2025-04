Calcio femminile e pallanuoto femminile aumentano i pass olimpici per Los Angeles 2028. Calano nel calcio maschile!

Alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 ci saranno due grandi novità per quanto riguarda gli sport di squadra. Nella pallanuoto c’era sempre stato uno sbilanciamento in favore degli uomini: le squadre maschili ammesse ai Giochi erano sempre state di più rispetto a quelle femminili, con un computo di 12 a 10 nella rassegna a cinque cerchi disputata la scorsa estate a Parigi. Negli States, invece, la situazione si allineerà e ci si concretizzerà la parità di genere ricercata dal CIO: dodici compagini per entrambi i sessi.

Nel calcio, invece, si materializzerà una vera e propria inversione di rotta: tra tre anni il settore femminile opererà uno storico sorpasso ai danni del comparto maschile. Gli uomini avranno a disposizione dodici pass, mentre le donne potranno godere di sedici posti: l’esatto contrario di quanto successo nella capitale francese pochi mesi fa. Come sempre nel calcio maschile si giocherà con gli under 23 (a cui si possono aggiungere tre fuoriquota), mentre nel femminile non sono previste restrizioni.

Novità anche nel basket 3×3 dove si passerà da otto a dodici compagini per entrambi i generi: si allargheranno le maglie in una specialità da poco inserita nel programma a cinque cerchi. Ricordiamo che a Los Angeles ritorneranno baseball e softball (6 pass a testa) ed esordiranno tre nuovi sport di squadra: flag football, cricket e lacrosse, ciascuno con sei posti per sesso.