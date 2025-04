Pallanuoto femminile, Trieste ancora battuta: l’Euro Cup va al De Zaan

A Zaandam, nei Paesi Bassi, a far festa sono le padrone di casa neerlandesi del De Zaan, che vincono anche la finale di ritorno dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto femminile e si aggiudicano la seconda competizione continentale per squadre di club: per il secondo anno consecutivo, dopo il derby perso lo scorso anno contro la Plebiscito Padova, per la Pallanuoto Trieste l’ultimo atto è fatale.

Le alabardate, dopo aver perso con il minimo scarto in casa all’andata, nella gara conclusa sul 9-10, tentano una difficile rimonta in trasferta, ma questa sera crollano nel terzo quarto, nel quale le neerlandesi piazzano un parziale devastante di 5-0 che spiana loro la strada verso il 14-7 finale.

Le giuliane restano in partita per metà gara, rispondendo colpo sul colpo alle neerlandesi, con la squadra di casa che comunque riesce a chiudere in vantaggio la prima frazione sul 3-2. Nel secondo quarto arriva il primo break del De Zaan, che dal 3-3 scappa sul 6-3, ma le alabardate riescono ad accorciare fino al 6-5 di metà gara.

Nel terzo periodo, però, si decide il destino della gara e del doppio confronto: il De Zaan in meno di 4’30” piazza un parziale mortifero di 5-0, sfruttando tutte le quattro occasioni in superiorità numerica e vola sull’11-5 ad 8′ dal termine, blindando il successo. L’ultimo quarto, infatti, serve solo a ratificare il definitivo 14-7.

EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Ritorno finale

ZV DE ZAAN – PALLANUOTO TRIESTE 14-7 (andata 10-9, totale 24-16)