Pallanuoto femminile, SIS Roma alle semifinali play-off. Bogliasco, salvezza ed Euro Cup

Si conclude senza sorprese la 18ma ed ultima giornata della regular season della Serie A1 di pallanuoto femminile: vincono le prime 5 della classifica e così la SIS Roma difende il secondo posto ed accede direttamente alle semifinali play-off, mentre il Bogliasco centra la salvezza ed accede all’Euro Cup 2025-2026.

Play-off

Quarti di finale

Gara 1 mercoledì 30 aprile

Rapallo Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951

Plebiscito Padova-Pallanuoto Trieste

Gara 2 mercoledì 7 maggio

Gara3 eventuale sabato 10 maggio

Semifinali

Gara1 mercoledì 14 maggio, una partita trasmessa in diretta da Raisport HD alle 18:30

Gara2 sabato 17 maggio, una partita trasmessa in diretta da Raisport HD alle 18:30

Gara3 eventuale mercoledì 21 maggio, una partita trasmessa in diretta da Raisport HD alle 18:30

Finale terzo posto

Gara1 sabato 24 maggio

Gara2 mercoledì 28 maggio

Gara3 eventuale venerdì 30 maggio

Finale scudetto

Gara1 sabato 24 maggio alle 18:30 in diretta su Raisport HD

Gara2 mercoledì 28 maggio alle 18:30 in diretta su Raisport HD

Gara3 eventuale sabato 31 maggio alle 18:30 in diretta su Raisport HD

Playout

Finali

Gara1 sabato 10 maggio

Cosenza Pallanuoto-Vela Ancona

Brizz Nuoto-Lazio Nuoto

Gara2 sabato 17 maggio

Vela Ancona-Cosenza Pallanuoto

Lazio Nuoto-Brizz Nuoto

Gara3 eventuale sabato 24 maggio

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Risultati 18ma giornata

Sabato 12 aprile 2025

Brizz Nuoto-Rapallo Pallanuoto 11-12

Plebiscito Padova-AGN Energia Bogliasco 1951 14-11

L’Ekipe Orizzonte-SS Lazio Nuoto 15-4

Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza Pallanuoto 21-4

SIS Roma-Vela Nuoto Ancona 25-5

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 46

SIS ROMA 42

——————–

RAPALLO PALLANUOTO 41

CS PLEBISCITO PD 40

PALLANUOTO TRIESTE 33

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 18

——————–

COSENZA PALLANUOTO 16

BRIZZ NUOTO 15

SS LAZIO NUOTO 10

VELA NUOTO ANCONA 3