Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: “Concesse troppe ripartenze alla Grecia”

L’Italia esce nei quarti della Super Final della World Cup 2025 di pallanuoto femminile, sconfitta dalla Grecia, che si impone per 19-14: le azzurre giocheranno nel tabellone per il 5° posto contro il Giappone. Al termine della partita il commissario tecnico Carlo Silipo commenta la sfida odierna al sito federale.

L’analisi del match perso contro le elleniche: “E’ stata una bella partita da parte nostra, almeno fino a metà gara. Peccato, perché abbiamo fallito delle chance in superiorità numerica in momenti chiave. Mi è piaciuta la reattività della squadra in attacco, invece in difesa abbiamo concesso troppe ripartenze alla Grecia“.

L’obiettivo si sposta sui Mondiali: “Adesso bisogna guardare avanti, sapendo che in un questo momento della stagione, e con una squadra rinnovata, gli alti e bassi sono inevitabili. Una volta terminati i campionati avrò le ragazze per più settimane, e quindi ci sarà la possibilità di trovare quella continuità necessaria a certi livelli“.