Pallanuoto, AN Brescia-Pro Recco vale il primato. Parata di stelle a Mompiano

La naturale conclusione di un torneo condotto fianco a fianco fin dall’inizio non può che arrivare dal confronto diretto. Nell’incontro di cartello della ventiseiesima giornata del campionato di serie A1 l’AN Brescia, seconda in classifica con 70 punti, riceve a Mompiano, fischio d’inizio previsto domani alle ore 19:30 con diretta tv su RaiSport+ HD, la Pro Recco, prima a quota 73. Il secondo atto stagionale del “Classico” della pallanuoto italiana mette in palio la conquista di quel primo posto in regular season che assicura il vantaggio del fattore campo per tutta la durata dei playoff garantendo la possibilità di giocare l’eventuale gara 3 di finale davanti al pubblico amico. La partita di andata, giocata lo scorso 18 gennaio alla Sciorba, è terminata sul punteggio di 8-8 con la bomba dalla distanza di Matteo Iocchi Gratta a completare, a poco più di un minuto dal termine, la rimonta dei liguri.

I padroni di casa meritano, fin qui, la promozione a pieni voti per un campionato di alto livello condotto al vertice fin dalle prime partite in quella che, nelle premesse, doveva rappresentare una stagione di transizione. Sandro Bovo ha plasmato una squadra compatta, capace di difendere forte e di diventare letale quando può colpire in contropiede. Il gruppo ha già dimostrato di aver acquisito la mentalità vincente indispensabile per poter lottare a determinati livelli e ha ribadito di possedere la tempra di chi non molla mai reagendo all’inattesa sconfitta interna contro la De Akker con l’importante successo esterno ottenuto nello scontro diretto della Zanelli contro la BPER Rari Nantes Savona. Capitan Alesiani e compagni non hanno nulla da perdere e possono scendere in campo con la forza di chi non ha alcuna pressione.

Il centrovasca Vincenzo Dolce presenta così il match: “Brescia contro Recco è sempre stata una partita dove i tatticismi vengono meno, lasciando spazio a duelli individuali. Loro sono senza dubbio la squadra più forte, ma noi saremo pronti a dare tutto anche contro i pronostici, provando a conquistare il primo posto in questa regular season, dove abbiamo dimostrato che possiamo fare qualcosa di grande.”

Nel pieno rispetto di una mentalità ormai consolidata nel tempo gli ospiti non possono che puntare al risultato pieno con il duplice scopo di difendere il primato e spedire un chiaro segnale della propria supremazia nei confronti di una diretta rivale nella corsa verso il titolo. L’arrivo di una nuova proprietà ha riportato la Pro Recco ai suoi livelli abituali. La squadra ha già conquistato la Coppa Italia, ha ipotecato l’accesso alla finale di Euro Cup demolendo il Sabadell nella semifinale di andata e punta a fare bottino in campionato per chiudere la stagione con uno straordinario tris di trofei per rimpinguare ulteriormente la sconfinata bacheca societaria.

La progettualità del club appare chiara e mira a rendere il club riferimento assoluto in campo nazionale e internazionale. Maurizio Felugo lavora già in vista della prossima stagione, consapevole della necessità di puntellare l’organico in vista dell’atteso ritorno in Champions League.

Sandro Sukno presenta così il big match: “Domani si affrontano le due squadre più forti del campionato italiano, almeno per quanto riguarda la regular season. È una partita non decisiva, ma vale sicuramente più di quelle che abbiamo disputato fino ad oggi. In palio c’è il primo posto, che ha un suo peso sia nell’abbinamento dei play off sia per il vantaggio casalingo che darebbe nella eventuale finale Scudetto. Il Brescia in casa gioca sempre bene, se è arrivato all’ultima giornata con la possibilità di superarci vuol dire che ha valori importanti; ci aspetta una piscina piena, con la diretta televisiva della Rai che è certamente un aspetto positivo per il nostro sport. Noi ci faremo trovare pronti, determinati a confermare la prima posizione“