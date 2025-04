Pallanuoto femminile, Setterosa ancora troppo acerbo: finisce l’avventura in World Cup, passa la Grecia

Finisce subito il cammino del Setterosa nella Super Final ad eliminazione diretta della World Cup 2025 di pallanuoto femminile: l’Italia del commissario tecnico Carlo Silipo cede nei quarti di finale alla Grecia nei quarti di finale, con le elleniche che si impongono per 19-14. Le azzurre torneranno in acqua domani alle 8.00 italiane contro il Giappone nel tabellone per il 5° posto, mentre le greche affronteranno i Paesi Bassi in semifinale.

Il giovane Setterosa varato da Silipo inizia con Sesena tra i pali, salvo fare staffetta a metà gara con Condorelli, ma le nuove regole volute da World Aquatics privilegiano lo spettacolo ed i gol, inoltre, come accaduto nel primo match tra Paesi Bassi e Giappone, finito 24-16, entrambe le difese soccombono spesso e volentieri agli attacchi avversari, portando a punteggi elevati.

Nel primo quarto la Grecia prova subito a scappare via col break del 3-1, ma le azzurre rientrano sul 3-3. Le elleniche chiudono comunque un vantaggio per 4-3. Nel secondo periodo l’Italia ritrova a più riprese la parità, ma non riesce mai a mettere la testa davanti alle avversarie. Nel finale di frazione, invece, sono proprio le elleniche a trovare il break che scava quello che sarà il solco decisivo, giungendo a metà gara sul 12-9.

Nella terza frazione l’Italia prova a rientrare, ma la Grecia ribatte colpo su colpo, e mantiene inalterate le distanze, giungendo all’ultimo intervallo sul 16-13. Nell’ultimo quarto la gara cala di intensità con entrambe le squadre che pagano i ritmi molto alti e nel finale il passivo diventa fin troppo severo per il Setterosa, con la Grecia che tocca il massimo vantaggio sul+5 proprio con la rete del definitivo 19-14.