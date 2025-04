Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2025: Pogacar dominatore, van der Poel si inchina, Ganna coraggioso

Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2025, imponendosi di forza nella seconda Classica Monumento della stagione: al quinto attacco il fuoriclasse sloveno è riuscito a staccare i grandi avversari nella ribattezzata Ronde, facendo il vuoto quando mancavano diciassette chilometri al traguardo e giungendo in solitaria sul traguardo di Oudenaarde. Il capitano della UAE Emirates ha piazzato la rasoiata risolutrice in occasione dell’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont, lasciando i rivali sul posto.

Tadej Pogacar voleva dimenticare la beffa subita due settimane fa alla Milano-Sanremo ed è riuscito a sfiancare un encomiabile Mathieu van der Poel, che sull’ultimo affondo del balcanico non è riuscito a rispondere per cercare di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il 26enne si è imposto in questa Classica per la seconda volta in carriera dopo l’affermazione del 2023 e settimana prossima cercherà una grande impresa alla Parigi-Roubaix, al suo debutto all’Inferno del Nord.

Il Campione del Mondo, al suo ottavo sigillo in una Monumento (nel computo vanno annoverati quattro Giri di Lombardia e due Liegi-Bastogne-Liegi) si è imposto con un vantaggio di 1’01” nei confronti del danese Mads Pedersen, che ha lanciato una grande volata per precedere all’arrivo l’olandese Mathieu van der Poel e il belga Wout van Aert, apparso in grandissima crescita di forma. A seguire gli altri belgi Jasper Stuyven e Tiesj Benoot.

Filippo Ganna è entrato nella fuga buona e ha cercato di avvantaggiarsi nei confronti degli altri tenori, è rimasto davanti fino a una quarantina di chilometri dall’arrivo insieme a Matteo Trentin e Davide Ballerini ma da dietro sono rinvenuti Pogacar, van der Poel, van Aert e altri big. Il piemontese non è riuscito a tenere il passo di ciclisti più quotati su questo tipo di terreno e poi ha vinto la volata di gruppo per l’ottava posizione, Davide Ballerini decimo. Di seguito l’ordine d’arrivo del Giro delle Fiandre 2025.

ORDINE D’ARRIVO GIRO DELLE FIANDRE 2025

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 800 275 5:58:41

2 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 640 200 1:01

3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 520 150 ,,

4 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 440 120 ,,

5 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 360 100 1:04

6 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 280 90 1:51

7 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 240 80 1:53

8 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 200 70 2:19

9 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 135 50 ,,

10 BALLERINI Davide XDS Astana Team 110 46 ,,