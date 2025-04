Colpo di scena al Giro delle Fiandre 2025! Caduta a centro gruppo, coinvolto anche Van der Poel

A oltre 125 chilometri dal traguardo arriva il primo vero colpo di scena del Giro delle Fiandre 2025, seconda classica Monumento della stagione. Mathieu Van der Poel, vincitore due settimane fa alla Milano-Sanremo ed uno dei due grandi favoriti della vigilia (insieme al fenomeno sloveno Tadej Pogacar), è rimasto infatti coinvolto in una caduta di massa a centro gruppo perdendo momentaneamente contatto dai migliori.

Il fuoriclasse olandese della Alpecin-Deceuninck, campione in carica e tre volte sul gradino più alto del podio al Fiandre (2020, 2022 e 2024), non ha potuto far nulla per evitare una carambola innescata dallo sbilanciamento di uno degli uomini EF all’esterno. Fortunatamente Van der Poel non ha riportato gravi conseguenze ed è ripartito, mentre altri corridori sono rimasti a terra doloranti.

Il trentenne neerlandese, reduce da una stagione invernale straordinaria in cui si è confermato sul trono mondiale del ciclocross, ha perso tanto tempo nell’episodio ritrovandosi anche a 50 secondi di distacco dal gruppo prima dell’Eikenberg ma riuscendo a completare abbastanza velocemente l’inseguimento anche grazie all’aiuto dei compagni di squadra.