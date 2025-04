Nuoto, Thomas Ceccon balza in top3 nel ranking mondiale stagionale dei 200 dorso

Thomas Ceccon ha iniziato alla grande la propria avventura nei campionati australiani open, di scena a Brisbane. Il campione olimpico dei 100 dorso, da gennaio, ha iniziato questo percorso che proseguirà fino a giugno. Un modo per arricchire il proprio bagaglio e sfruttare un’esperienza nella terra dei canguri che possa renderlo ancor più forte.

I segnali da questo punto di vista sono stati confortanti. Nuotati poco più di un mese fa dei crono considerevoli nei 100 dorso (52.84) e nei 100 stile libero (48.17), valsi i pass iridato a livello individuale nel dorso e per la staffetta nello stile libero, Ceccon è stato tra i protagonisti del day-1 della manifestazione citata.

Nelle batterie ha nuotato i 50 farfalla e i 200 dorso, guadagnandosi in entrambi i casi il pass per le finali e staccando il biglietto nel primo caso col miglior tempo di 23.00. Nella sessione serale, Thomas ha deciso di non competere nel delfino, volendo dedicare tutte le proprie energie nella prova sul dorso.

I fatti gli hanno dato ragione, dal momento che il veneto è diventato il primo italiano della storia a infrangere la barriera dell’1:56, stampando un crono da 1:55.71, migliore dell’1:56.29 di Matteo Restivo (record italiano precedente), togliendo quasi un secondo al suo personale (1:56.49, nuotato ad Atene in Coppa del Mondo nel 2023).

Un riscontro che lo qualifica per i Mondiali a Singapore, vista quanto stabilito dalla FIN nei criteri di qualificazione alla rassegna iridata (tempo-limite: 1:56.2), e lo vede molto vicino al vertice della classifica mondiale stagionale. Ceccon, infatti, dista appena 0.16 dal miglior crono del britannico Oliver Morgan (1:55.55), mentre il secondo della graduatoria è lo svizzero Roman Mityukov (1:55.64). Solo questi tre atleti hanno abbattuto il muro dell’1:56 e per quanto riguarda l’azzurro i margini appaiono ancora molto importanti.

RANKING MONDIALE STAGIONE 200 DORSO UOMINI

1. Oliver Morgan (GBR) 1:55.55

2. Roman Mityukov (SUI) 1:55.64

3. Thomas Ceccon (ITA) 1:55.71

4. Pieter Coetze (RSA) 1:56.07

5. Hidekazu Takehara (JPN) 1:56.11