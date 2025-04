Quando gareggia Ceccon ai Campionati Australiani: orari, programma, streaming

Thomas Ceccon si sta allenando in Australia da qualche settimana e parteciperà come “fuoriquota” ai Campionati Nazionali che si disputeranno a Brisbane dal 21 al 24 aprile. Il Campione Olimpico dei 100 dorso si metterà alla prova nella località che ospiterà le Olimpiadi di Brisbane 2032 e risulta iscritto in ben sette gare, anche se poi soltanto nel corso della competizione si capirà se davvero si presenterà al blocchetto di partenza nelle varie specialità.

Il 24enne veneto ha selezionato 50 e 100 farfalla; 100 e 200 stile libero; 50, 100 e 200 dorso. Doppio impegno sulla vasca secca che assegnerà le medaglie ai Giochi di Los Angeles 2028 in tutti gli stili, cosa che a sorpresa non era stata accolta in maniera positiva dall’azzurro. Il nostro portacolori, già qualificato ai Mondiali che si disputeranno quest’estate a Singapore, cercherà di mettersi in luce in un evento altamente competitivo e di ottenere dei riscontri cronometrici di rilievo.

CALENDARIO THOMAS CECCON AI CAMPIONATI AUSTRALIANI

Lunedì 21 aprile

03.06 50 farfalla, batterie

04.50 200 dorso, batterie

Le finali inizieranno alle ore 10.00

50 farfalla, eventuale finale

200 dorso, eventuale finale

Martedì 22 aprile

02.39 200 stile libero, batterie

04.27 50 dorso, batterie

Le finali inizieranno alle ore 10.00

200 stile libero, eventuale finale

50 dorso, eventuale finale

Mercoledì 23 aprile

03.05 100 farfalla, batterie

04.19 100 dorso, batterie

Le finali inizieranno alle ore 10.00

100 farfalla, eventuale finale

100 dorso, eventuale finale

Giovedì 24 aprile

02.05 100 stile libero, batterie

Le finali inizieranno alle ore 10.00

100 stile libero, eventuale finale

PROGRAMMA THOMAS CECCON AI CAMPIONATI AUTRALIANI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Il palinsesto è in fase di definizione.