NBA Playoff 2025, i risultati della notte (26 aprile): Bucks e Magic accorciano ad Est, i Timberwolves vanno sul 2-1 ad Ovest

Altra grande notte quella completata da poco in NBA, con tre sfide andate in scena per il primo turno dei playoff 2025 tra la Eastern e la Western Conference: non sono mancate come sempre le grandi emozioni, per cui andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States.

Gli Orlando Magic rispettano il fattore campo battendo i Boston Celtics per 95-93 ed accorciano così sul 2-1 nella serie. I padroni di casa partono bene con un primo quarto da 31-27, subendo però la veemente reazione dei campioni in carica con un secondo parziale da 18-32 che consente ai Celtics di volare a +10 all’intervallo lungo (49-59). Nella ripresa i Magic restituiscono il favore con un contro-parziale da 24-11 per mettere un possesso pieno di vantaggio alla terza sirena (73-70). Nella frazione conclusiva Boston ricuce lo strappo pareggiando anche i conti (91-91), con Orlando che riesce però a ritrovare la lucidità necessaria per segnare i punti decisivi per il 95-93 con si aggiudica gara-3. Decisivi Paolo Banchero (32 punti) e Franz Wagner (29 punti), con Jayson Tatum che sfiora la doppia (36 punti e 9 rimbalzi) ma non basta ai Celtics.

Vincono in casa anche i Milwaukee Bucks contro gli Indiana Pacers per 117-101, con la franchigia del Winsconsin che mette a segno il primo punto in questa serie playoff. Primi 12’ chiusi in perfetta parità sul 26-26, con Indiana che innesta le marce alte nel secondo quarto andando in doppia cifra di vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi (47-57). Nella terza frazione i Bucks si rifanno prontamente sotto e alzano notevolmente l’intensità toccando anche il +11 (86-75), con i Pacers che nell’ultimo parziale cedono nettamente scivolando anche a -22 (113-91). Milwaukee non trema quindi nel finale, mantenendo le mani salde sul manubrio fino al 117-101 con cui esulta di fronte al pubblico amico che ritroverà tra due notti per gara-4. Protagonisti assoluti Giannis Antetokounmpo con 37 punti e 12 rimbalzi e Gary Trent Jr. (37 punti), con 12 punti di Aj Green entrato dalla panchina – 28 punti di Pascal Siakam e 14 punti con 10 assist di Tyrese Haliburton tra le fila dei Pacers.

Nell’altro match disputato nella notte – spostandoci però ad Ovest – i Minnesota Timberwolves prevalgono sui Los Angeles Lakers per 116-104 e si portano in vantaggio per 2-1 dopo questa gara-3. La squadra di casa si trova davanti già alla prima sirena (32-26), con i Lakers che prendono le misure nel secondo quarto e mettono la freccia alla pausa di metà partita (58-54). Non si fa attendere la reazione dei Timberwolves nella ripresa, con Minnesota che conserva due lunghezze di margine dopo 36’ (86-84). Nella frazione conclusiva Edwards e compagni trovano la fuga decisiva, con i Lakers che non riescono più a replicare e cedono col punteggio di 116-104. Anthony Edwards accarezza la tripla doppia (29 punti, 8 rimbalzi e 8 assist), con 30 punti di Jaden McDaniels e 22 di Julius Randle – ai Lakers non bastano i 38 punti e 10 rimbalzi di un mai domo LeBron James e i 20 punti di Austin Reaves ad evitare il ko.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

1° turno Est

Orlando Magic-Boston Celtics 95-93 (Boston avanti 2-1 nella serie)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 117-101 (Indiana Avanti 2-1 nella serie)

1° turno Ovest

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers 116-104 (Minnesota avanti 2-1 nella serie)