Basket: Eurolega, Monaco e Olympiacos allungano sul 2-0

Volano l’As Monaco e l’Olympiacos Pireo, che bissano il successo di gara-1 dei playoff e ora sono a una sola vittoria dalle Final Four di Dubai. Doppia sconfitta, dunque, per le formazioni spagnole del Barcellona e del Real Madrid, che ora sono spalle al muro e non potranno più permettersi una sconfitta se vorranno ribaltare i pronostici.

AS MONACO – FC BARCELLONA 92-79 (2-0)

Il Monaco vuole subito mettere in chiaro le cose e dopo un primo quarto equilibrato, proprio nell’ultimo minuto, dalla lunetta, i francesi allungano fino al 26-19 con cui si chiudono i primi dieci minuti. Una tripla di Loyd vale il +10 a inizio secondo quarto, ma il Barcellona non molla e torna subito in partita. Il Monaco, però, tiene sempre il muso avanti – guidato dai 15 punti di Diallo e i 12 di Jaiteh – e riallunga nel finale andando al riposo in vantaggio 49-40.

Non rallenta il Monaco, che a inizio ripresa torna in doppia cifra e prova a chiudere il discorso con James e Diallo che firmano il +14. Ora la squadra di casa inizia a gestire il vantaggio, con il Barcellona che non trova un parziale per ricucire almeno in parte il gap, che continua a restare in doppia cifra. Non fatica, così, il Monaco a chiudere il discorso e a imporsi per 92-79, mettendo una bella ipoteca sulla qualificazione per le Final Four.

TOP SCORER

MONACO – Diallo 21, Jaiteh 20, Loyd 13

BARCELLONA – Parker 16, Punter 14, Brizuela 11

OLYMPIACOS PIREO – REAL MADRID 77-71 (2-0)

Vuole ribaltare i pronostici e impattare la serie il Real Madrid, che nel primo quarto parte forte, scatta subito avanti e obbliga l’Olympiacos a rincorrere. Gli spagnoli giocano da squadra, in tanti vanno subito a referto, con i greci che faticano ad arginare gli attacchi iberici e si a al primo stop sul 15-25. Il secondo quarto vede l’Olympiacos provare a ricucire, ma il Real Madrid subito riallunga, ritrovando la doppia cifra di vantaggio a metà quarto. Ma qui i greci cambiano ritmo, trovano i punti di Milutinov e Lee che con un parziale riportano la squadra dei Pireo pienamente in partita e così si va al riposo in perfetta parità sul 38-38.

A inizio ripresa trova un nuovo +5 il Real Madrid, ma questa volta l’Olympiacos è bravo a rispondere subito, senza lasciar scappare via gli spagnoli. Si continua a lottare punto a punto, con l’equilibrio che non sembra più volersi spezzare. Uno scatenato Hezonia prova a rilanciare la fuga iberica sul +7, ma subito risponde Fournier che riporta il match a un solo possesso di differenza. Poi Vezenkov pareggia e la tripla di Vildoza firma il 57-54 con cui si va all’ultimo stop. Il Real Madrid, dopo aver praticamente fatto da lepre per mezz’ora, non ha la forza di rispondere e l’Olympiacos, pur senza riuscire a scappare via definitivamente, allunga quanto basta per chiudere la pratica, vincere 77-71 e ipotecare un posto nelle Final Four.

TOP SCORER

PIREO – Vezenkov 22, Fournier 17, Milutinov 10

MADRID – Hezonia 22, Campazzo 9, Deck 7