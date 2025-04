Basket, impegni casalinghi per Trento, Brescia e Virtus Bologna in Serie A. Trasferte per Olimpia Milano e Trapani

La Serie A di basket volge quasi al termine della regular season 2024-2025, con la ventottesima giornata in programma tra domenica e lunedì sera dopo la decisione presa su indicazione del Presidente del CONI Giovanni Malagò di non giocare domani sabato 26 aprile giorno in cui si svolgeranno i funerali di di Papa Francesco: ecco le sfide che quindi ci attendono.

Una sorta di lunch match quello delle 11:30 di domenica 27 aprile tra la Dolomiti Energia Trentino e la Dinamo Sassari: l’Aquila non vuole perdere punti dal duo di testa composto da Virtus Bologna e Trapani Sharks, mentre il Banco di Sardegna si trova in una situazione tranquilla di classifica. Alle ore 17:30 la Givova Scafati cerca una vittoria per mantenere ancora vive le speranze di salvezza contro la Nutribullet Treviso, mentre alla stessa ora i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano faranno visita alla Bertram Derthona Tortona per agganciare Brescia e Trento a quota 38 punti. Alle ore 18:15, nel match trasmesso in chiaro su DMAX, proprio la Germani Brescia ospita l’Unahotels Reggio Emilia spesso in grado di mettere in difficoltà le squadre che la precedono in graduatoria.

La serata di domenica si apre con la partita delle 19:30 tra la Virtus Bologna e l’Openjobmetis Varese, in una sfida ‘classica’ del nostro basket che qualche decennio fa assegnava lo scudetto – ora invece la situazione è diversa, con i bolognesi al primo posto e i lombardi che inseguono la salvezza. Alle ore 20:00 l’Umana Reyer Venezia attende al Taliercio di Mestre il fanalino di coda Estra Pistoia, con i lagunari ottavi quindi all’ultimo posto disponibile per i playoff. Passando poi a lunedì 28 aprile, alle ore 20:00, la Vanoli Cremona affronta la Pallacanestro Trieste per cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Completa il programma il posticipo delle ore 20:30 tra Napolibasket e Trapani Sharks, con i siciliani che vorranno rispondere alla Virtus Bologna in vetta alla graduatoria.