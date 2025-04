Basket femminile: Venezia espugna Campobasso e conquista la finale di Serie A

Sarà Schio-Venezia la finale del massimo campionato italiano femminile di basket, dopo che la Reyer è riuscita per la seconda volta a espugnare il campo di Campobasso e chiudere la serie di semifinale. La ha fatto dopo l’ennesimo match combattutissimo, dove le padrone di casa hanno a lungo sognato di portare la semifinale alla bella, ma in una serata dalle percentuali basse a imporsi sono state Kuier e compagne.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-UMANA REYER VENEZIA 59-61

Match che, come da previsione, è molto equilibrato, con le due formazioni che nel primo quarto si alternano al comando, rispondendo colpo su colpo ai canestri avversari. La prima fiammata è firmata Campobasso, proprio nel finale del quarto, quando le padrone di casa mettono a segno un mini parziale che chiude il quarto sul 15-10. Percentuali basse che non migliorano, anzi, nei secondi dieci minuti. Ora è Venezia a giocare meglio, soprattutto in difesa, bloccando l’attacco delle molisane e ricucendo il piccolo svantaggio accumulato. Due liberi di Berkani valgono il sorpasso a metà quarto, ma si continua a lottare punto a punto e si va al riposo con Campobasso avanti 23-22.

Prova ad allungare la squadra ospite a inizio ripresa, ma cambia poco lo spartito. Ora è Campobasso a inseguire, ma Venezia non riesce ad ampliare il proprio vantaggio – che al massimo tocca il +5 – e nell’ultimo minuto del terzo quarto le triple di Scalia e Trimboli ribaltano nuovamente la situazione, con le padrone di casa che vanno all’ultimo stop avanti 42-39. Non si spezza l’equilibrio nel quarto e decisivo periodo e si entra nello sprint finale con Venezia che ha un possesso solo di vantaggio. Sono i liberi di Kuier, però, a dare un nuovo strappo per Venezia nel finale. Ci prova Kacerik a riaprirla da oltre l’arco, ma non basta e Venezia vince 59-61.

TOP SCORER

CAMPOBASSO – Kunaiyi-Akpanah 17, Madera 8, Morrison 8

VENEZIA – Kuier 17, Villa 13, Berkani 13