NBA, i risultati della notte (5 aprile): Curry batte Jokic, LeBron-Doncic show

Dieci le partite di quest’ultima e lunga notte NBA, con i verdetti ormai sempre più vicini a stabilirsi, ma soprattutto un’autentica gazzarra tra il terzo e l’ottavo posto a Ovest, con ben sei franchigie (Lakers, Nuggets, Warriors, Timberwolves, Clippers e Grizzlies) divise da due vittorie, o se si preferisce da una percentuale dello 0,026%.

Gli Indiana Pacers (46-31) consolidano la quarta posizione a Est battendo gli Utah Jazz (16-62) per 140-112 grazie a sette uomini in doppia cifra, ai 26 di Myles Turner e ai 22 di Pascal Siakam. Per i Jazz 27 di Collin Sexton e 17 di Johnny Juzang. I Sacramento Kings (37-40) superano gli Charlotte Hornets (19-58) per 102-125 e conservano un margine di due vittorie per il decimo posto a Ovest. 25 i punti di Zach LaVine, 24 per Domantas Sabonis e 22 per DeMar DeRozan; per gli Hornets 22 di Miles Bridges e 15 con 11 rimbalzi dalla panchina di Moussa Diabaté.

Vittoria per i Detroit Pistons (43-34) che per adesso vale il quinto posto a Est nonché la matematica qualificazione ai playoff: 105-117 sui Toronto Raptors (28-50) con 23 di Tim Hardaway Jr. e 21 di Malik Beasley e Jalen Duren (che include 18 rimbalzi). Simone Fontecchio segna 5 punti, un rimbalzo e un assist in 13’34” di gioco. Per i Raptors 22 di Ja’kobe Walker. I Boston Celtics (57-20) non si fanno problemi per tenersi il secondo posto a Est, creandone invece ai Phoenix Suns (35-42), che sono invece undicesimi a Ovest. 31 i punti di Jaylen Brown, 23 per Jayson Tatum da una parte, 37 per Devin Booker dall’altra, ma senza Kevin Durant non è facile.

I San Antonio Spurs (32-45) perdono con i Cleveland Cavaliers (62-15), ma rischiano di rimontare 23 punti di vantaggio in un diabolico ultimo quarto. 113-114 il finale con 26 punti di Donovan Mitchell e 25 di Evan Mobley per i vincitori, 24 di Devin Vassell e 23 di Harrison Barnes per gli sconfitti sul parquet che ricorda i colori degli Spurs di qualche decennio fa. Per una dominatrice che vince, un’altra che si ferma: sono gli Houston Rockets (51-27) ad arrestare gli Oklahoma City Thunder (64-13) con un 125-111 cui contribuisce in massima misura la coppia Alperen Sengun-Jalen Green, 35 e 34 punti rispettivamente. Per OKC 33 di Jalen Williams.

I Chicago Bulls (35-42) centrano la seconda vittoria in fila (e settima nelle ultime 10), con il 118-113 sui Portland Trail Blazers (34-44). Tripla doppia da 15-19-12 per Josh Giddey, mentre Nikola Vucevic e Coby White scrivono 31 a testa. Per i Blazers 37 e 11 rimbalzi di Deni Avdija. L’uomo del destino, però, è Steph Curry: 36 punti per rimontare un primo quarto da 34-44 dei Denver Nuggets (47-31) e dare ai Golden State Warriors (46-31) la quinta vittoria di fila, che sa di un’importanza enorme nella selvaggia lotta per le teste di serie numero 3 e 4 a Ovest. Notevole anche Brandon Podziemski con 26, per i Nuggets invece Nikola Jokic annota sul tabellino un 33-12-9.

Chiusura in California: stesso luogo, differenti arene. All’Intuit Dome i Los Angeles Clippers (45-32) non hanno problemi con i Dallas Mavericks (38-40): 114-91 con 20 di Kawhi Leonard a guidare un bello sforzo di squadra contro i 22 di Naji Marshall. Alla crypto.com Arena, invece, i Los Angeles Lakers (47-30) fanno ordinaria routine contro i New Orleans Pelicans (21-56): 124-108, ma quel che non è vera routine è il trio LeBron James-Austin Reaves-Luka Doncic: 27-30-35, di nuovo tutti sopra i 25 e anche con più di 5 assist (8-7-6). Per i Pelicans 27 di Josè Alvarado.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Utah Jazz 140-112

Charlotte Hornets-Sacramento Kings 102-125

Toronto Raptors-Detroit Pistons 105-117

Boston Celtics-Phoenix Suns 123-103

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 113-114

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 125-111

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers 118-113

Golden State Warriors-Denver Nuggets 118-104

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 114-91

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 124-108