NBA, i risultati della notte (27 aprile): San Antonio e Boston sul 3-1, Toronto pareggia e Houston resta viva

Proseguono i Playoff NBA e si sono disputate quattro sfide nella notte italiana. Gli Houston Rockets evitano lo “sweep” e tirano fuori l’orgoglio in gara-4, vincendo 115-96 contro i Los Angeles Lakers, che comunque restano avanti 3-1 nella serie e possono chiudere nella prossima sfida in casa. Partita che ha visto i Rockets, privi di Kevin Durant, sempre avanti e decisivo è stato il terzo quarto da 34-18 per Houston, che ha avuto 23 punti da Amen Thompson e 20 da Tari Eason. Per i Lakers solo 10 punti da LeBron James, con anche 9 assist, mentre il migliore è stato Deandre Ayton con 19 punti e 10 rimabalzi.

Uno strepitoso Victor Wembanyama guida alla rimonta i San Antonio Spurs, che vincono anche gara-4 e si portano sul 3-1 nella serie contro i Portland Trail Blazers. Finisce 114-93 per gli Spurs, che si sono trovati sotto di diciassette punti all’intervallo, giocando poi un secondo tempo clamoroso e soprattutto un fantastico ultimo quarto da 40-19. Wembanyama chiude con una doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi, ma ci aggiunge anche 7 stoppate. Importante anche il contributo di De’Aaron Fox, che ha messo a referto 28 punti, risultando decisivo nella rimonta del secondo tempo. A Portland non sono bastati i 26 punti di Deni Avdija e i 20 di Jrue Holiday.

Il ritorno in campo di Joel Embiid non aiuta i Philadelphia 76ers, che crollano in gara-4 contro i Boston Celtics. I biancoverdi si portano così sul 3-1 nella serie e avranno già il primo match point a loro disposizione. Finisce 128-96 per Boston, che aveva già messo le cose in chiaro dopo un primo quarto da 34-18. Celtics lanciatissimi con un Jayson Tatum da 30 punti, 11 assist e 7 rimbalzi e soprattutto un incredibile Payton Pritchard da 32 punti con sei triple a referto (24/53 dall’arco in totale per Boston); mentre per Phila il migliore è proprio Joel Embiid, che mette a referto 26 punti e 10 rimbalzi.

Si conferma il fattore campo nella serie tra Toronto e Cleveland. I Raptors fanno loro gara-4 per 93-89 e mettono il punto del 2-2 nella serie, che ora ritorna in casa dei Cavaliers. Partita tiratissima e che si è decisa nel finale, con Toronto che ha gestito meglio gli ultimi possessi in un match comunque a basso punteggio. Decisivi per i Raptors i 23 punti di Brandon Ingram e Scottie Barnes, mentre per Cleveland ci sono 20 punti di Donovan Mitchell e 19 di James Harden.

RISULTATI NBA 2026 (27 APRILE)

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 93-89 (serie 2-2)

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 93-114 (serie 1-3)

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 96-128 (serie 1-3)

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 115-96 (serie 1-3)