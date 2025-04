NBA, i risultati della notte (3 aprile): OKC continua a vincere, stop per Boston e Denver

Si conclude anche questa notte NBA con ben 9 partite disputate. Si accendono le lotte per le zone alte della classifica con le squadre che cercano di continuare la loro stagione. La prima partita è stato un vero e proprio scontro playoff tra Cleveland Cavaliers (61-15) e i New York Knicks (48-28), vinto 124-105 dalla squadra prima ad Est. I CAVS non si fermano e continuano a collezionare vittorie, i Knicks, invece, archiviano una sconfitta quasi indolore.

Vittoria casalinga anche quella degli Indiana Pacers (45-31) che sconfiggono 119-105 Charlotte Hornets (19-57). I Pacers, grazie anche alla doppia doppia di Tyrese Haliburton (22 punti e 10 assist) rimangono pienamente in lotta playoff. Gli Hornets, invece, totalizzano la sesta sconfitta in sette gare. Sorprendente vittoria dei Washington Wizards (17-59) che battono 116-111 i Sacramento Kings (36-40), mettendo in pericolo la loro situazione play-in. Top scorer è stato un ritrovato DeMar DeRozan con ben 29 punti.

Dopo 9 vittorie consecutive, cade il muro dei Boston Celtics (56-20) che, in casa, si vedono superati 102-124 dai Miami Heat (35-41). Gli Heat salgono a quota sei vittorie consecutive e vedono da vicino il play-in grazie anche ad un Tyler Herro da 25 punti. I Celtics, invece, rimangono secondi ad Est. Larga vittoria degli Houston Rockets (50-27) che dominano 143-105 gli Utah Jazz (16-61) fanalino di coda ad Ovest. I Rockets confermano la loro stagione da sogno mantenendosi nelle zone alte playoff.

Vittoria al fotofinish per i Dallas Mavericks (38-39) che sconfiggono 120-118 gli Atlanta Hawks (36-40). Anthony Davis domina il match con 34 punti e 15 rimbalzi avvicinando Dallas alla postseason. Le doppie doppie di Trae Young (25 pt e 12 assist) e di Onyeka Okongwu (20 pt e 14 rimbalzi) sono insufficienti e gli Hawks saranno costretti a combattere ancora per entrare tra le prime 10. A Denver, i Nuggets (47-30) vengono sconfitti 106-113 dai San Antonio Spurs (32-44), collezionando la seconda sconfitta consecutiva. Inutili i 30 punti di Russell Westbrook dinanzi alla prestazione corale degli Spurs.

Rullino impressionante quello degli Oklahoma City Thunder (64-12) che hanno collezionato l’undicesima vittoria consecutiva, battendo 119-103 i Detroit Pistons (42-34). OKC non si ferma e consolida il primo posto ad Ovest grazie anche ad un Shai Gilgeous Alexander da 33 punti. Per i Pistons di Fontecchio, oggi autore solo di 6 punti, si tratta della seconda sconfitta consecutiva. L’ultimo match vede la vittoria dei Los Angeles Clippers (44-32) contro i New Orleans Pelicans (21-55) con il parziale di 114-98. La squadra guidata da Kawhi Leonard, oggi autore di 28 punti, si conferma tra le prime 8 ad Ovest ed è quasi certa del play-in.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers-New York Knicks 124-105

Indiana Pacers-Charlotte Hornets 119-105

Washington Wizards-Sacramento Kings 116-111

Boston Celtics-Miami Heat 103-124

Houston Rockets-Utah Jazz 143-105

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks 120-118

Denver Nuggets-San Antonio Spurs 106-113

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons 119-103

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 114-98