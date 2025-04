NBA, i risultati della notte (4 aprile): tripla doppia di Giannis Antetokounmpo per i Bucks, Curry trascina i Warriors contro i Lakers

Prosegue la regular season 2024-2025 della NBA, con sei partite da mandare in archivio nella notte italiana appena completata: andiamo a fare un riepilogo di quanto accaduto negli States, dove come sempre non sono mancate le grandi emozioni.

Successo esterno dei Milwaukee Bucks (42-34) sui Philadelphia 76ers (23-54) per 113-126 grazie alla tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (35 punti, 17 rimbalzi e 20 assist) e ai 17 punti di Brook Lopez – 24 punti e 10 assist di Quentin Grimes e 28 punti di Adem Bona tra i 76ers. Fanno saltare il fattore campo anche gli Orlando Magic (38-40) che battono a domicilio i Washington Wizards (17-60) per 97-109: Paolo Banchero accarezza la tripla doppia (33 punti, 10 rimbalzi e 8 assist), con Franz Wagner che mette a referto 27 punti – 32 punti e 9 rimbalzi di Bub Carrington tra i Wizards. Blitz fuori casa dei Portland Trail Blazers (34-43) contro i Toronto Raptors (28-49) col punteggio di 103-112: Shaedon Sharpe trascina i suoi con ben 36 punti, con Deni Avdija che piazza una doppia doppia da 26 punti e 15 rimbalzi – RJ Barrett ultimo ad arrendersi dei canadesi con 18 punti.

I Memphis Grizzlies (45-32) vincono in casa dei Miami Heat (35-42) per 108-110 con 30 punti di uno scatenato Ja Morant e 17 di Desmond Bane – ai vice-campioni del 2023 non bastano i 35 punti e 9 rimbalzi di Tyler Herro e i 26 punti di Bam Adebayo ad evitare il ko. I Minnesota Timberwolves (45-32) prevalgono sui Brooklyn Nets (25-52) per 90-105: Rudy Gobert si prende la copertina con una doppia doppia da 21 punti e 18 rimbalzi, con 28 punti di un sempre efficace Anthony Edwards – Nic Claxton miglior realizzatore dei Nets con 18 punti. Nella sfida che completava il programma della notte NBA i Golden State Warriors (45-31) sorprendono i Los Angeles Lakers (46-30) col punteggio di 116-123: Stehp Curry MVP con 37 punti, con 28 punti di Brandin Podziemski – 18 punti e 9 rimbalzi di Jonathan Kuminga entrato dalla panchina, con 33 punti e 9 assist di LeBron James e 31 punti di Austin Reaves tra le fila dei Lakers che non bastano a ribaltare l’inerzia del match.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 113-126

Washington Wizards-Orlando Magic 97-109

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 103-112

Miami Heat-Memphis Grizzlies 108-110

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves 90-105

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 116-123