NBA, i risultati della notte (2 aprile): Curry ne segna 52, Jokic risponde con 61

Si sono disputati questa notte 7 incontri dell’NBA, anche se le attenzioni erano concentrate soprattutto su tre campi. A Milwaukee, dove i Bucks in crisi di risultati, ospitavano i Phoenix Suns, in piena lotta per i play-in nella Western Conference. E proprio in chiave play-in e playoff, doppia sfida nella Western Conference tra Memphis e Golden State da un lato e Denver e Minnesota dall’altra. Ecco come è andata.

Partiamo proprio da queste due partite. Successo esterno dal peso specifico enorme per i Golden State Warriors che superano i Memphis Grizzlies per 125-134. E lo fanno spinti da uno Steph Curry al limite dell’illegalità, che chiude il match con dodici triple e 52 punti a referto. Cui si aggiungono i 27 di Jimmy Butler in un match che comunque Memphis ha combattuto fino alla fine. Con questo risultato i Warriors vedono i playoff diretti più vicini, mettendo nei guai i Grizzlies.

Servono i supplementari, invece, per decidere Denver-Minnesota e, alla fine, sono i Minnesota Timberwolves a imporsi 139-140. Match dai mille volti, con Denver che parte forte nel primo tempo, poi sembrano i Wolves a poter imporre il proprio ritmo nel terzo quarto, accelerano nuovamente i Nuggets ma Minnesota forza l’overtime. E nel primo supplementare sono gli ospiti a scattare, ma Denver ricuce con Gordon e Jokic. Serve, così, un secondo overtime – sempre equilibratissimo – e servono i liberi di Alexander-Walke a chiudere il discorso. Non basta a Denver un Jokic che chiude con 61 punti, 10 assist e 10 rimbalzi.

Come detto, in chiave play-in – ma anche playoff – fondamentale anche la sfida tra Bucks e Suns. E a vincere è stata Milwaukee che ha superato Phoenix per 133-123. Un successo che consolida la posizione playoff dei padroni di casa, mentre complica la strada per i play-in ai Suns. E lo fa grazie ai 37 punti di Giannis Antetokounmpo, ma anche al 68.9% dal campo della squadra, in un match quasi sempre in controllo dei Bucks. Vincono anche i New York Knicks che superano i Philadelphia 76ers per 105-91. E lo fanno dominando fin dall’avvio, guidati dai 27 punti di OG Anunoby.

Negli altri match di giornata successo decisivo per i Chicago Bulls che battono i Toronto Raptors per 137-118 e conquistano matematicamente un posto ai play-in. Top scorer Coby White con 28 punti. Vincono in trasferta i Portland Trail Blazers che superano gli Atlanta Hawks 113-127, con 33 punti di Shaedon Sharpe e la tripla doppia di Deni Avdija con 32 punti, 10 assist e 15 rimbalzi; e successo per gli Orlando Magic che superano i San Antonio Spurs 105-116, con 24 punti di Franz Wagner.

I RISULTATI DELLA NOTTE (2 APRILE)

New York Knicks – Philadelphia 76ers 105-91

Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 113-127

Milwaukee Bucks – Phoenix Suns 133-123

Chicago Bulls – Toronto Raptors 137-118

San Antonio Spurs – Orlando Magic 105-116

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors 125-134

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 139-140