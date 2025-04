Basket, derby italiano in Eurolega tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano

L’Eurolega di basket sta per completare la regular season 2024-2025, con la trentatreesima e penultima giornata che vede disputarsi il derby italiano – palla a due domani sera alle ore 20:30 alla Segafredo Arena – tra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, in una sfida mai banale tra le nostre due portacolori anche in vista di una possibile lotta scudetto in Serie A.

Da un lato la Virtus Bologna che cerca di onorare fino alla fine l’impegno europeo nonostante la stagione poco brillante, con le V-nere che nonostante l’avvicendamento in panchina tra Luca Banchi (ora alla guida dell’Efes Istanbul e ancora in corsa per i playoff) e l’esperto Dusko Ivanovic confermato anche per la prossima stagione. 8-24 è il record dei bolognesi, che puntano a fare bene contro gli acerrimi rivali meneghini nell’ultima sfida casalinga prima di chiudere la stagione la settimana prossima in trasferta contro il Barcellona. Il coach montenegrino si affiderà ancora agli uomini migliori come Tornike Shengelia (15 punti nel largo successo contro l’Alba Berlino) e Will Clyburn, al pari di un ritrovato Achille Polonara che si alternerà sotto il ferro al centro croato Ante Zizic.

Dall’altra parte l’Olimpia Milano che deve vincere per mantenere ancora viva la timida speranza di accedere almeno al play-in, con l’EA7 Emporio Armani che attualmente si trova al dodicesimo posto con 16-16 di score come il Partizan Belgrado. I campioni d’Italia hanno perso tre scontri decisivi contro Paris Basketball Real Madrid e Barcellona che ne hanno complicato il cammino sulla strada verso la post-season: il destino dei milanesi dipende anche dai risultati delle altre squadre in lotta, con le Scarpette Rosse che concluderanno la stagione regolare al Forum contro il Baskonia. Coach Ettore Messina punterà ancora sui veterani Nikola Mirotic (28 punti nel ko interno con il Barcellona) e Shavon Shields, ben coadiuvati da Zach LeDay e da Fabien Causeur capaci di accendersi in qualsiasi momento della partita.