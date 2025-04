Basket femminile: Schio vola in semifinale playoff, Venezia batte Faenza in gara-1

Si sono da poco concluse le gare valide per i quarti di finale playoff della Seria A1 femminile. Quattro le partite in programma oggi, tre delle quali di primo turno. L’unica sfida già decisiva è stata quella tra la Famila Wuber Schio e l’O.ME.P.S Battipaglia che hanno disputato gara-1 nella giornata di domenica 30 marzo. Andiamo ad analizzare i risultati dei match di questa sera.

La gara-2 tra Schio e Battipaglia è stata conquistata dalla Famila Wuber che, forte del successo in gara 1, è riuscita a trionfare anche in trasferta con il punteggio di 49-78. Grandi prestazioni della francese Janelle Salaun, autrice di 15 punti e 12 rimbalzi, e della ungherese Dorka Juhasz che mette a referto 14 punti. Grazie a questo successo le venete raggiungono le semifinali playoff ed aspettano la vincente della sfida tra Derthona e Alama San Martino di Lupari.

Successo in gara 1 per l’Umana Reyer Venezia che batte in casa la E-Work Faenza con il punteggio di 99-47. Partita già indirizzata nel primo quarto con un parziale di 21-8 per le veneziane. Lorela Cubaj e Matilde Villa hanno dominato il match siglando 32 punti equamente distribuiti. Faenza proverà a pareggiare la serie in casa, nel match in programma domenica.

Combattuto il match tra la Molisana Magnolia Campobasso e la Geas Sesto San Giovanni. Le molisane, forti del fattore casa, hanno battuto 70-67 la Geas nonostante i 19 punti di Laura Spreafico. Decisivi sono stati i 4 punti consecutivi di Sara Madera nei minuti finali, che si aggiungono ai 15 totali. La squadra lombarda è chiamata subito a rispondere per portare la sfida in gara 3.

L’ultimo match in programma ha visto protagonista l’Autosped Derthona che, in casa, ha sconfitto 71-65 l’Alamo San Martino di Lupari. Partita tesa che si è risolta solo nell’ultimo quarto, con un parziale di 15-6 in favore delle lombarde. Non sono bastati i 19 punti dell’americana Caitlin Bickle tra le fila delle padovane che dovranno subito riscattarsi per non abbandonare prematuramente i playoff.