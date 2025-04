Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Venerdì 4 aprile va in scena in Eurolega il derby italiano tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. I riflettori sono puntati sulla squadra meneghina che nutre ancora ambizioni play-in. Le V nere invece, reduci da una stagione fallimentare in Europa, sperano di ottenere la nona vittoria in 32 partite. La squadra bolognese ha appena rinnovato il contratto del suo capo allenatore, Dusko Ivanovic, sperando in un cambio di rotta già a partire da questa stagione.

La Virtus, reduce dai due successi contro Reggio Emilia in campionato e Alba Berlino in Eurolega, cercherà di rendere la sfida complicata per Milano che, in Serie A, ha già rimediato una sconfitta contro i bianconeri. L’Olimpia ha, invece, l’obbligo di vincere per far rimanere aperta la speranza play-in, tenendo sotto controllo le partite delle sue dirette rivali. La squadra di coach Messina è reduce da una brutta prestazione contro Napoli in campionato, che ha alimentato i dubbi sullo status della squadra. Servirà una grande prova per battere in trasferta la Virtus sperando di agguantare la postseason.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20.30 di venerdì 4 aprile. La diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming che sarà garantita da SkyGo, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale, con aggiornamenti costanti sul match di Eurolega.

