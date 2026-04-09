NBA, i risultati della notte (9 aprile): vittorie casalinghe per Nuggets e Spurs

Un’altra notte da mandare in archivio per la NBA con sette partite andate in scena per una regular season 2025-2026 oramai agli sgoccioli: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States con risultati e migliori marcatori.

Vittoria casalinga degli Orlando Magic (44-36) sui Minnesota Timberwolves (47-33) per 132-120: dopo un primo tempo equilibrato i Magic trovano l’allungo decisivo nella seconda parte di match, con Paolo Banchero che ‘flirta’ con la tripla doppia (20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e 18 punti di Desmond Bane – 33 punti di Terrence Shannon Jr. entrato dalla panchina per i Timberwolves. Rispettano il fattore campo anche i Cleveland Cavaliers (51-29) contro gli Atlanta Hawks (45-35) per 122-116: dopo un secondo quarto da 27-38 di parziale i ‘Cavs’ ribaltano la partita con un 44-20 nella terza frazione resistendo poi alla reazione ospite nel finale, con 22 punti e 9 rimbalzi di Evan Mobley e 31 punti di Donovan Mitchell – 21 punti di James Harden, con 25 punti di Nickeil Alexander-Walker tra le fila degli Hawks.

Successo interno anche per i Detroit Pistons (58-22) che si confermano in vetta alla Eastern Conference contro i Milwaukee Bucks (31-49) per 137-111: match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale, con 21 punti e9 rimbalzi di Jalen Duren e 13 punti con 10 assist di Cade Cunningham– 23 punti di Ryan Rollins e tripla doppia (11 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) di Jericho Sims per i Bucks. I Denver Nuggets (52-28) prevalgono in casa sui Memphis Grizzlies (25-55) per 136-119 con un terzo quarto da 39-22 di parziale interno: ennesima tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (14 punti, 16 rimbalzi e 10 assist) con 26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di un altrettanto efficace Jamal Murray – 27 punti e 6 rimbalzi di Cedric Coward per i Grizzlies.

Nonostante l’assenza di Victor Wembanyama i San Antonio Spurs (61-19) non tremano in casa contro i Portland Trail Blazers (40-40) vincendo per 112-101: De’Aaron Fox trascina i texani con 25 punti e 7 assist al pari di Keldon Johnson (20 punti e 8 rimbalzi) subentrato a partita in corso, con 29 punti di Deni Avdija e 20 punti di Scoot Henderson per i Trail Blazers che non bastano ad evitare il ko. Colpo esterno degli Oklahoma City Thunder (64-16) contro i Los Angeles Cluppers (41-39) per 110-128, con i campioni in carica che hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute senza concedere possibilità agli avversari: 30 punti e 14 rimbalzi di Chet Holmgren, con Shai Gilgeous-Alexander altrettanto in doppia doppia (20 punti e 11 assist) mentre Kawhi Leonard è il top scorer dei padroni di casa con 20 punti e 8 rimbalzi. Nel match che chiudeva la notte NBA i Phoenix Suns (44-36) battono i Dallas Mavericks (25-55) per 112-107 con 37 punti e 9 assist di uno scatenato Devin Booker e 28 punti di Dillon Brooks – 14 rimbalzi raccolti da Khaman Maluach, con 11 punti e altrettanti rimbalzi di Copper Flagg e 23 punti di John Poulakidas non partito in quintetto per i Mavericks.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves 132-120

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 122-116

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 137-111

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 136-119

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 112-101

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder 110-128

Phoenix Suns-Dallas Mavericks 112-107