NBA, i risultati della notte (1° aprile): Tatum e Horford decisivi per i Celtics

Un’altra grande notte quella da mandare in archivio per la NBA con otto partite completate per la regular season 2025-2025 oramai agli sgoccioli: andiamo quindi a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano, dove come sempre non è mancato il grande spettacolo.

Blitz esterno dei Miami Heat (34-41) sui Washington Wizards (16-59) per 94-120 con 28 punti e 12 rimbalzi di Bam Adebayo e 27 punti di Tyler Herro – 35 punti per Jordan Poole miglior realizzatore dei padroni di casa. Fanno saltare il fattore campo anche i Los Angeles Clippers (43-32) contro gli Orlando Magic (36-40) per 87-96 grazie a Ivica Zubac autore di una doppia doppia da 18 punti e 20 rimbalzi – 21 punti equamente divisi tra Normsn Powell e Kawhi Leonard con 20 punti di James Harden, mentre per i Magic 26 punti di Paolo Banchero. Vincono in casa gli Indiana Pacers (44-31) contro i Sacramento Kings (36-39) per 111-109: Tyrese Haliburton firma una doppia doppia (18 punti e 11 assist), con 24 punti di Aaron Nesmith – 31 punti di DeMar DeRozan e 25 punti con 26 rimbalzi di Domantas Sabonis non bastano ad evitare il ko ai Kings.

I Charlotte Hornets (19-56) esultano di fronte al pubblico di casa battendo gli Utah Jazz (16-60) col punteggio di 110-106: decisivo Miles Bridges con 26 punti e 10 rimbalzi, con 18 punti e 13 rimbalzi di Mark Williams – 20 punti di Keyonte George per i Jazz entrato a partita in corso. I Boston Celtics (56-19) fanno la voce grossa a Memphis prevalendo sui Grizzlies (44-31) per 103-117: Jayson Tatum piazza una doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi, con Al Horford che mette a referto 26 punti subentrando dalla panchina – tripla doppia sfiorata da Derrick White (14 punti, 8 rimbalzi e 10 assist), con Ja Morant top scorer dei Grizzlies con 26 punti. Larga affermazione degli Oklahoma City Thunder (63-12) contro i Chicago Bulls (33-42) col punteggio di 145-117: Shai Gilgeous-Alexander ancora una volta sugli scudin con 27 punti e 12 assist, al pari di Isaiah Joe che segna 31 punti in 24’ sul parquet – 23 punti per Josh Williams, con Josh Giddey ultimo ad arrendersi dei Bulls (15 punti, 8 rimbalzi e 10 assist).

I Brooklyn Nets (25-51) sorprendono i Dallas Mavericks (37-39) per 109-113 grazie a 24 punti di Keon Johnson e alla doppia doppia di D’Angelo Russell (18 punti e 11 assist), con 17 punti di Daniel Gafford e 13 equamente divisi tra Klay Thompson e P.J. Washington tra le fila dei vice-campioni uscenti. Nel match che completava la notte NBA i Los Angeles Lakers (46-29) vincono contro gli Houston Rockets (49-27) per 98-104: Luka Doncic trascina i suoi con 20 punti 9 assist, con 16 punti e 8 rimbalzi di LeBron James – 20 punti per Dorian Finney-Smith e Gabe Vincent nonostante non siano partiti in quintetto, con 20 punti di Amen Thompson e 16 di Dillon Brooks tra i Rockets.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

