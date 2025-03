NBA, i risultati della notte (31 marzo). Cleveland tocca 60 vittorie, successi di Golden State e Minnesota

Sono otto le partite della notte NBA. I Cleveland Cavaliers raggiungono le 60 vittorie in stagione, superando i Los Angeles Clippers per 127-122 in un match che ha visto i Cavs sempre avanti, ma con gli ospiti comunque capaci di mettere pressione, arrivando a giocarsi un finale comunque punto a punto. Doppia doppia sia per Jarrett Allen (25 punti e 12 rimbalzi) sia per Donovan Mitchell (24 punti e 12 rimbalzi), mentre ai Clippers non bastano i 34 punti di Norman Powell.

Animi particolarmente accesi tra Minnesota e Detroit, con addirittura una rissa nel secondo quarto che porta all’espulsione di cinque giocatori Naz Reid e Donte DiVincenzo per i T’Wolves, Isaiah Stewart, Ron Holland II e Marcus Sasser per i Pistons) e anche dell’allenatore di Detroit (JB Bickerstaff) e di Pablo Prigioni (assistente coach sulla panchina di Minnesota). Finisce 123-104 per i T’Wolves, trascinati dai 25 punti di Anthony Edwards e dalla doppia doppia di Rudy Gobert (19 punti e ben 25 rimbalzi), mentre Simone Fontecchio vive una serata negativa al tiro (1/8 dal campo), chiudendo con solo 3 punti in 25 minuti.

I Golden State Warriors dominano in casa dei San Antonio Spurs, vincendo addirittura con un+42. Finisce 148-106 una partita che era già terminata nel primo quarto, con gli ospiti che segnano 44 punti. Il migliore per Golden State è Brandin Podziemski, che mette a referto 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

Clamoroso crollo casalingo anche per Milwaukee e Phoenix. I Bucks perdono nettamente contro gli Atlanta Hawks per 145-125 nella serata del massimo stagionale del francese Zacharie Risacher, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft, che ha messo a referto 36 punti. I Suns, invece, vengono travolti dagli Houston Rockets per 148-109, con gli ospiti trascinati dai 33 punti di Jalen Green.

Ottava sconfitta consecutiva per i Philadelphia 76ers, che ormai da tempo hanno deciso di mollare tutto e sperare nella miglior scelta possibile al prossimo Draft. I Sixers perdono 127-109 contro i Toronto Raptors, guidati dai 31 punti di RJ Barrett. Vincono i New Orleans Pelicans contro gli Charlotte Hornets per 98-94 con 17 punti di Keion Brooks Jr.

RISULTATI NBA 2025 (31 MARZO)

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers 127-122

New York Knicks – Portland Trail Blazers 110-93

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 124-145

Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons 123-104

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 98-94

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 106-148

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 109-127

Phoenix Suns – Houston Rockets 109-148