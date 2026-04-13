NBA, i risultati della notte (12 aprile): vittorie esterne di Nuggets, Suns e Pistons. Successi anche per Lakers e Celtics

Ultima grande notte di regular season per la NBA 2025-2026, con tutte le trenta franchigie in campo prima di iniziare i play-in e soprattutto i playoff nei prossimi giorni: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Successo casalingo dei Boston Celtics (56-26) sugli Orlando Magic (45-37) per 113-108 con 30 punti di Baylor Scheierman e 27 punti e 12 rimbalzi di Luka Garza – per i Magic tripla doppia di Paolo Banchero (23 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) e 23 punti di Jalen Suggs. Blitz esterno dei Charlotte Hornets (44-38) sui New York Knicks (53-29) per 96-110 con 19 punti equamente divisi tra LaMelo Ball, Brandon Miller e Coby White – 21 punti di Miles McBride e 16 di Josè Alvarado tra le fila dei Knicks. Vittoria interna per i Cleveland Cavaliers (52-30) sui Washington Wizards (17-65) col punteggio di 130-117: Tyrese Proctor sfiora la tripla doppia entrando dalla panchina (23 punti, 11 rimbalzi e 8 assist), con Nae’Qwan Tomlin che mette a referto 26 punti – Jamir Watkins miglior realizzatore dei Wizards con 24 punti. I Philadelphia 76ers (45-37) esultano in casa contro i Milwaukee Bucks (32-50) per 126-106 grazie ai 21 punti di Tyrese Maxey e ai 20 di Quentin Grimes – 22 punti e 10 rimbalzi di Cormac Ryan per i campioni del 2021 che non disputeranno la post-season dopo diversi anni. Larga affermazione dei Miami Heat (43-39) sugli Atlanta Hawks (46-36) per 143-117 con 25 punti e 10 rimbalzi di Bam Adebayo e 26 punti di Jaime Jaquez Jr. – 31 punti di Buddy Hield partito dalla panchina e 21 punti di Corey Kispert per gli Hawks.

Colpo fuori casa dei Detroit Pistons (60-22) sugli Indiana Pacers (19-63) per 121-133, con Paul Reed top scorer (26 punti) e decisivo al pari di Tobias Harris con 24 punti – 21 punti di Quenton Jackson e 20 punti di Kobe Brown per i vice-campioni uscenti. Non tremano in casa i Toronto Raptors (46-36) contro i Brooklyn Nets (20-62) per 136-101: Scottie Barnes trascina i suoi con la tripla doppia da 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, con 26 punti di RJ Barrett – 16 punti e 13 rimbalzi di Cam Johnson per i Nets. I Dallas Mavericks (26-56) si congedano dal pubblico amico con una vittoria contro i Chicago Bulls (31-51) per 149-128: Ryan Nembhard piazza 15 punti e ben 23 assist, con Moussa Cisse entrato a partita in corso ma capace di segnare 17 punti e 20 rimbalzi – tripla doppia di Lachlan Olbrich (10 punti, 15 rimbalzi e 10 assist) per i Bulls. Anche i Minnesota Timberwolves (49-33) prevalgono sui New Orleans Pelicans (26-56) col punteggio di 132-126 grazie ai 24 punti e 13 rimbalzi di Joan Beringer e ai 26 punti di Terrence Shannon Jr. – 30 punti e 22 rimbalzi di Derik Queen e 36 punti e 10 rimbalzi di Jeremiah Fears non bastano ai Pelicans ad evitare il ko. Gli Houston Rockets (52-30) si confermano al quinto posto ad Ovest battendo i Memphis Grizzlies (25-57) per 132-101: 23 punti e 13 rimbalzi di Clint Capela per i texani, con 26 punti di Dariq Whitehead per i Grizzlies.

I Phoenix Suns (45-37) sorprendono in casa gli Oklahoma City Thunder (64-18) per 103-135: 27 punti e 9 assist di Jamaree Bouyea e 20 punti e 11 rimbalzi di Ryan Dunn per gli ospiti, con 18 punti e 14 rimbalzi di Nikola Topic e 26 punti e 10 rimbalzi di Branden Carlson tra i campioni in carica e primi nella Western Conference. Vincono alla Crypto.com Arena i Los Angeles Lakers (53-29) sugli Utah Jazz (22-60) per 131-107: in attesa dei rientri di Luka Doncic e Austin Reaves per i playoff Rui Hachimura e De’Andre Ayton trascinano i giallo-viola con 22 punti e 10 rimbalzi ciascuno, con 29 punti e 17 rimbalzi di Oscar Tshiebwe ultimo ad arrendersi per i Jazz. I Denver Nuggets (54-28) battono a domicilio i San Antonio Spurs (62-20) per 118-128 con 23 punti e 8 rimbalzi di Nikola Jokic (che chiude la regular season in doppia cifra in punti, rimbalzi e assist) e 25 punti di Julian Strawther, con 19 punti di Devin Vassell e 24 punti di De’Aaron Fox per i texani. I Portland Trail Blazers (42-40) piegano la resistenza dei Sacramento Kings(22-60) per 122-110: Deni Avdija ‘flirta’ con la tripla doppia (25 punti, 6 rimbalzi e 10 assist), con 23 punti di Jhrue Holiday – 27 punti e 11 rimbalzi di Precious Achiuwa per i Kings. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Los Angeles Clippers battono i Golden State Warriors (37-45) per 115-110: 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Bennedict Mathurin dalla panchina, con 24 punti e 6 rimbalzi di un mai domo Steph Curry che proverà a trascinare i Warriorsnegli imminenti play-in.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Orlando Magic 113-108

New York Knicks-Charlotte Hornets 96-110

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 130-117

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 126-106

Miami Heat-Atlanta Hawks 143-117

Indiana Pacers-Detroit Pistons 121-133

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 136-101

Dallas Mavericks-Chicago Bulls 149-128

Minnesota Timberwolves 132-New Orleans Pelicans 132-126

Houston Rockets-Memphis Grizzlies 132-101

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 103-135

Los Angeles Lakers-Utah Jazz 131-107

San Antonio Spurs-Denver Nuggets 118-128

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 122-110

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 115-110