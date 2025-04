MX2, Simon Längenfelder domina Gara-1 del GP di Svizzera, quinto Andrea Adamo

Simon Längenfelder si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Svizzera, sesto appuntamento del Mondiale MX2 2025. Sul tracciato di Frauenfeld il pilota tedesco del team KTM non ha lasciato scampo ai rivali, prendendo il comando delle operazioni sin dalle prime battute, scavando poi un solco amplissimo nel resto della manche.

Simon Längenfelder (KTM) ha dominato Gara-1 con un margine di vantaggio di 8.4 secondi sul leader della classifica generale, l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) mentre completa il podio il belga Liam Everts (Husqvarna) a 9.0. Quarta posizione per il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 9.5, quinta per il nostro Andrea Adamo (KTM) a 19.6, mentre si ferma in sesta posizione il belga Sacha Coenen (KTM) a 20.4.

Settima posizione per lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 28.4, ottava per l’olandese Cas Valk (KTM) a 30.1, quindi nono lo spagnolo Oliver Oriol (KTM) a 30.8. mentre completa la top10 il nostro Valerio Lata (Honda) a 45.0. Chiude 14° Ferruccio Zanchi (Honda) a 1:17, con Davide Zampino (KTM) 29° a oltre 2 giri.

A questo punto la classifica generale della MX2 vede al comando Kay de Wolf con 263 punti e +10 proprio su Simon Längenfelder quindi terzo Andrea Adamo con 236 punti, quarto Liam Everts con 231.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP SVIZZERA 2025 MX2

1 27 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 33:45.698 20 0:00.000 0:00.000 1:38.201 7 54.989

2 1 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 33:54.110 20 0:08.412 0:08.412 1:39.438 8 54.305

3 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 33:54.727 20 0:09.029 0:00.617 1:39.142 8 54.467

4 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 33:55.268 20 0:09.570 0:00.541 1:39.376 6 54.339

5 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 34:05.340 20 0:19.642 0:10.072 1:39.595 8 54.22

6 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 34:06.173 20 0:20.475 0:00.833 1:39.599 14 54.217

7 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 34:14.165 20 0:28.467 0:07.992 1:40.281 7 53.849

8 172 Valk, Cas NED KNMV KTM 34:15.821 20 0:30.123 0:01.656 1:40.309 8 53.834

9 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 34:16.546 20 0:30.848 0:00.725 1:40.413 7 53.778

10 18 Lata, Valerio ITA FMI Honda 34:30.772 20 0:45.074 0:14.226 1:40.041 7 53.978

11 9 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 34:34.440 20 0:48.742 0:03.668 1:40.386 16 53.792

12 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 34:44.197 20 0:58.499 0:09.757 1:40.697 6 53.626

13 4 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 34:51.963 20 1:06.265 0:07.766 1:41.635 7 53.131

14 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Honda 35:03.113 20 1:17.415 0:11.150 1:41.329 16 53.292

15 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM KTM 35:25.692 20 1:39.994 0:22.579 1:41.650 11 53.123

16 22 Braceras, David ESP RFME Honda 35:31.859 20 1:46.161 0:06.167 1:42.561 12 52.652

17 696 Gwerder, Mike SUI SWISSMOTO KTM 33:50.921 19 1 lap 1 lap 1:42.484 4 52.691

18 20 Mikula, Julius CZE ACCR TM 34:03.851 19 1 lap 0:12.930 1:43.313 7 52.268

19 256 Smith, Magnus DEN DMU KTM 34:05.156 19 1 lap 0:01.305 1:44.239 7 51.804

20 744 Soulimani, Saad MAR FFM TM 34:05.789 19 1 lap 0:00.633 1:44.191 7 51.828

21 408 Smulders, Scott NED KNMV Triumph 34:28.778 19 1 lap 0:22.989 1:45.039 7 51.409

22 82 Oechslin, Samuel SUI SWISSMOTO Husqvarna 34:35.837 19 1 lap 0:07.059 1:45.085 4 51.387

23 114 Vennekens, Nicolas BEL FMB KTM 34:41.300 19 1 lap 0:05.463 1:45.455 8 51.207

24 234 Schudel, Remo SUI SWISSMOTO KTM 34:46.540 19 1 lap 0:05.240 1:45.581 8 51.146

25 214 Oechslin, Thomas SUI SWISSMOTO Husqvarna 34:59.185 19 1 lap 0:12.645 1:46.268 8 50.815

26 83 Grau, Maxime FRA FFM KTM 35:28.802 19 1 lap 0:29.617 1:41.135 11 53.394

27 611 Oechslin, Matthias SUI SWISSMOTO Husqvarna 35:29.862 19 1 lap 0:01.060 1:48.826 8 49.62

28 473 Wohnhas, Collin GER DMSB Husqvarna 34:04.973 18 2 laps 1 lap 1:46.680 6 50.619

29 62 Zampino, Davide ITA FMI KTM 34:09.522 18 2 laps 0:04.549 1:47.449 6 50.256

30 414 Brix, Oscar DEN DMU KTM 34:10.034 18 2 laps 0:00.512 1:49.861 5 49.153

31 938 Bicalho, Rodolfo BRA FMI KTM 34:18.516 18 2 laps 0:08.482 1:50.045 5 49.071

32 941 Albers, Lukas GER DMSB KTM 35:09.213 17 3 laps 1 lap 1:56.779 3 46.241

33 25 Marques, Alexandre POR FMP Husqvarna 15:20.587 8 12 laps 9 laps 1:47.423 3 50.269