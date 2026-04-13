Motocross, GP Trentino 2026: programma, orari, tv, streaming

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2026. Dopo aver assistito al Gran Premio di Sardegna dello scorso weekend, il programma prosegue con il secondo impegno nei nostri confini. Da Riola Sardo, infatti, ci si sposterà a Pietramurata per disputare il Gran Premio del Trentino, quinta tappa del campionato 2026.

Sullo splendido tracciato di Pietramurata, quindi, andrà in scena un fine settimana di capitale importanza che ci permetterà di capire come si svilupperanno le stagioni di MXGP e MX2 e, soprattutto, ci farà intuire come potrà proseguire la stagione, con le due classifiche che, piano piano, iniziano a dare le prime risposte.

Nella classe regina in vetta alla graduatoria generale troviamo Lucas Coenen con 192 punti contro i 178 di Jeffrey Herlings. Passando alla MX2, invece, in prima posizione c’è sempre il tedesco Simon Laengenfelder con 205 punti contro i 181 di Sacha Coenen.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio del Trentino 2026, quinto atto stagionale sarà visibile in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e discovery+. La programmazione su Raisport (227 di Sky e 58 dgt) sarà decisa nell’immediatezza dell’evento. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle due manche di MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA GP TRENTINO MOTOCROSS 2026

Sabato 15 aprile

Ore 16:35 Qualifiche MX2

Ore 17:20 Qualifiche MXGP

Domenica 16 aprile

Ore 13:15 MX2 Race 1

Ore 14:15 MXGP Race 1

Ore 16:10 MX2 Race 2

Ore 17:10 MXGP Race 2