MXGP: Fernandez il più veloce nella qualifica, Gajser subito dietro

Dopo la prova libera conquistata da Tim Gajser, si conclude anche la qualifica della categoria MXGP. In vista del Gran Premio della Svizzera, quinto appuntamento del calendario mondiale, il primo posto è stato ottenuto dallo spagnolo Ruben Fernandez che ha preceduto lo sloveno Tim Gajser. Terza piazza per il francese Maxime Renaux con un ritardo di 27 secondi dal leader.

Ruben Fernandez, con la sua Honda, ha iniziato la prova in testa, seguito da Jeffrey Herlings, balzato in seconda posizione dopo due curve. Alessandro Lupino (Ducati) è partito in maniera ottima, conquistando la terza posizione al termine del primo giro. Il pilota azzurro non è riuscito a mantenere la top 3, chiudendo la prova in undicesima posizione.

Ottima prestazione di Andrea Boncorsi che, dopo il decimo posto della prima prova, conclude la sua qualifica al quarto posto, con un ritardo di circa 31 secondi dal leader. Romain Febvre è stato autore di una grande rimonta che si è interrotta con la caduta. Il francese è comunque riuscito a ripartire chiudendo la qualifica al quinto posto.

CLASSIFICA QUALIFICHE MXGP GP SVIZZERA 2025

Di seguito le prime 10 posizioni.

1 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 24:05.531 14 0:00.000 0:00.000 1:40.905 6 53.516

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:12.405 14 0:06.874 0:06.874 1:40.372 4 53.8

3 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 24:33.297 14 0:27.766 0:20.892 1:42.292 5 52.79

4 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Fantic 24:36.662 14 0:31.131 0:03.365 1:42.806 3 52.526

5 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 24:38.295 14 0:32.764 0:01.633 1:42.243 4 52.815

6 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Ducati 24:40.151 14 0:34.620 0:01.856 1:43.202 5 52.325

7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:42.754 14 0:37.223 0:02.603 1:42.933 4 52.461

8 92 Guillod, Valentin SUI FFM Yamaha 24:43.427 14 0:37.896 0:00.673 1:43.261 8 52.295

9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 24:43.707 14 0:38.176 0:00.280 1:43.687 4 52.08

10 96 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 24:47.540 14 0:42.009 0:03.833 1:42.888 3 52.484