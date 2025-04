Musetti sfida De Minaur a Montecarlo: due precedenti, ma mai sulla terra

Lorenzo Musetti è atteso domani alla prima semifinale in un Masters 1000 della carriera. Sulla terra rossa di Montecarlo, il toscano affronterà l’australiano Alex de Minaur in un confronto che si presenta aperto a qualsiasi risultato. Musetti viene dalla vittoria, dal sapor di tabù sfatato, contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Quattro successi per Lorenzo in questo torneo e tutti in rimonta, rimanendo aggrappato al match e spuntandola di testa e di fisico. Vedremo se questo si replicherà contro de Minaur, specialmente pensando all’ultimo dei precedenti che ci sono stati tra i tennisti in questione.

Il pensiero va alla partita sull’erba del Queen’s del 2024, dove l’allievo di Simone Tartarini seppe prevalere in rimonta con lo score di 1-6 6-4 6-2. Più datata, invece, la sfida degli Australian Open del 2022 quando al primo turno dello Slam di Melbourne il nativo di Sydney si impose per 3-6 6-3 6-0 6-3.

Sarà quindi il primo incrocio sulla terra rossa. Un fattore da considerare in vista di quel che sarà domani. Entrambi hanno le armi per far male all’altro e si muovono molto bene sul campo. Non resta che attendere.

PRECEDENTI MUSETTI-DE MINAUR (1-1)

17‑Jun‑2024 Queen’s Club Grass R32 30 7 Musetti d. (2)Alex De Minaur [AUS] 1-6 6-4 6-2

17‑Jan‑2022 Australian Open Hard R128 60 42 (32)Alex De Minaur [AUS] d. Musetti 3-6 6-3 6-0 6-3