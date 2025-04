Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP: sorpasso su Tsitsipas! E se va in finale a Montecarlo…

Lorenzo Musetti si è qualificato per il penultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo: il toscano, testa di serie numero 13, lunedì 7 aprile si trovava al 16° posto del ranking ATP a quota 2650, e con la vittoria odierna ha incassato 400 punti totali dall’inizio del torneo.

Al netto dei 100 punti ottenuti con gli ottavi di finale del 2024, che scarterà lunedì prossimo, Musetti ne ha guadagnati 300 netti in classifica: l’azzurro, così, è salito di tre posizioni virtuali nel ranking, scavalcando il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto oggi, lo statunitense Ben Shelton ed il transalpino Arthur Fils.

Musetti ha ritoccato il proprio best ranking, il 15° posto raggiunto per la prima volta il 26 giugno 2023, e si è issato in 13ma piazza a quota 2950, che verrà ufficializzata lunedì prossimo: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina non può superarlo, e l’iberico Carlos Alcaraz e l’australiano Alex de Minaur lo precedono già in classifica.

Il toscano può soltanto migliorare ulteriormente il proprio piazzamento: la qualificazione all’ultimo atto lo lancerebbe a 3200 punti, all’11° posto virtuale, con sorpassi sul danese Holger Rune e sullo statunitense Tommy Paul, mentre con la vittoria finale Musetti andrebbe a quota 3550 punti, al 7° posto.

In un colpo solo, infatti, l’azzurro opererebbe un quadruplo sorpasso ai danni del norvegese Casper Ruud, dei russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, e dell’australiano Alex de Minaur, prossimo avversario di Musetti in semifinale.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 7 aprile: 2650 punti, 16° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 2950 punti, 13° posto (sorpasso su Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton ed Arthur Fils).

Ranking in caso di passaggio in finale: 3200 punti, 11° posto virtuale (sorpasso su Holger Rune e Tommy Paul).

Ranking in caso di vittoria in finale: 3550 punti, 7° posto virtuale (sorpasso su Casper Ruud, Daniil Medvedev, Andrey Rublev ed Alex de Minaur).