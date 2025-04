MotoGP, Augusto Fernandez sostituirà Oliveira anche a Jerez

Ci sarà ancora Augusto Fernandez in sella alla Yamaha del Team Pramac nel GP di Spagna, in programma dal 25 al 27 aprile a Jerez. Lo spagnolo, infatti, sostituirà nuovamente il portoghese Miguel Oliveira, che è ancora alle prese con la riabilitazione della spalla sinistra infortunata.

Oliveira era rimasto coinvolto in una caduta con lo spagnolo Fermin Aldeguer nella gara Sprint in Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo. Dopo quell’incidente il portoghese ha riscontrato un infortunio alla spalla e ha dovuto saltare la gara argentina e poi anche quelle negli Stati Uniti (Austin) e Qatar (Lusail).

Fernandez, che in questa stagione ricopre il ruolo di tester e pilota di riserva per il team ufficiale della Yamaha, avrebbe dovuto correre con una wild card a Jerez proprio sulla Yamaha ufficiale ed invece alla fine continuerà la sua avventura in Pramac, con cui ha conquistato un tredicesimo posto in Texas.

Chi invece correrà con una wild card a Jerez è Aleix Espargaro, che dopo aver lasciato l’Aprilia e il Mondiale lo scorso anno, è diventato tester ufficiale della Honda e dunque sarà in gara con la scuderia giapponese.