MotoGP, nuova parata dei fratelli Marquez nel GP di Qatar? Bagnaia deve limitare i danni

Il Gran Premio del Qatar di MotoGP prenderà il via alle ore 19.00 italiane. Tanti i temi d’interesse attorno alla gara canonica dopo la Sprint di ieri, nella quale si è concretizzata la sesta doppietta stagionale dei fratelli Marquez, con Marc rigorosamente davanti ad Alex. Il risultato ha permesso al più anziano e talentuoso dei due di tornare in testa alla classifica iridata.

Viceversa, Francesco Bagnaia ha vissuto un sabato difficile e non è andato oltre l’ottavo posto, un piazzamento che gli ha fatto perdere 10 punti dal compagno di squadra (e 7 dal suo famigliare) nell’economia di un Mondiale dove i primi tre sono, comunque, molto vicini. Non ci sono dubbi in merito al fatto che il ventottenne piemontese possa far meglio nel GP vero e proprio, lasciandosi alle spalle le difficoltà palesate nella prova dimezzata.

Per la verità, Pecco è giocoforza chiamato ad alzare l’asticella, anche se la posizione di partenza sarà un handicap notevole. Non va dimenticato come la caduta nel Q2 abbia relegato il bi-Campione del Mondo in quarta fila. La tavola è pertanto apparecchiata per un nuovo trionfo del Trueno de Cervera, che sinora o è stato battuto da sé stesso (il capitombolo di Austin) oppure ha sempre primeggiato.

Bagnaia dovrà sgomitare nel gruppone, cercando di farsi largo fra le tante agguerrite Ducati. A tal proposito, occhio soprattutto a Franco Morbidelli, ieri convincente, e a Fermin Aldeguer, che nella Sprint ha saputo incidere per la prima volta dopo un inizio di stagione in affanno. Il giovanissimo iberico si confermerà anche nel GP vero? Poi c’è anche Fabio Quartararo, sempre molto a suo agio a Lusail.

Ricapitolando, lo scenario più probabile è quello di assistere all’ennesima parata della famiglia Marquez con Bagnaia costretto a limitare i danni. Però, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e 22 giri, su una pista come quella del Qatar, sono davvero tanti.