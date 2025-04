MotoGP, orari warm-up e gara GP Spagna 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, domenica 27 aprile, si terrà a Jerez de la Frontera il Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Motomondiale e primo appuntamento dell’anno in Europa. Sulla pista andalusa c’è grande curiosità in MotoGP per assistere ad un possibile duello tra i grandi favoriti della vigilia Marc Marquez e Francesco Bagnaia.

I due portacolori del team factory Ducati partiranno in prima fila alle spalle del sorprendente pole-man Fabio Quartararo, che sembra però destinato a scivolare indietro con la sua Yamaha sulla lunga distanza. Il Cabroncito e Pecco dovranno invece guardarsi le spalle dalla minaccia di un competitivo Alex Marquez, in grande spolvero anche su questo circuito e candidato come minimo al podio insieme ai ducatisti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Le tre gare del Motomondiale a Jerez verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 14.05. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP SPAGNA MOTOGP 2025

Domenica 27 aprile

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Jerez (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 14.05, di Moto2 alle 15.20 e di MotoGP alle 17.00.