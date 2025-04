MotoGP, Francesco Bagnaia: “Fondamentale partire in prima fila. La Sprint Race? So di essere veloce”

Francesco Bagnaia è soddisfatto dopo aver chiuso al terzo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito a una Q2 davvero emozionante con distacchi ridotti e diversi piloti che hanno provato l’assalto alla pole position.

La migliore prestazione l’ha fissata un clamoroso Fabio Quartararo (che riporta la Yamaha davanti a tutti dopo 62 GP) in 1:35.610 con 33 millesimi di vantaggio du Marc Marquez, quindi terzo proprio Pecco Bagnaia a 145 andando a completare la prima fila. Quarta posizione per Alex Marquez a 148, quinta per Franco Morbidelli a 218, mentre è sesto Maverick Vinales a 242. Settimo Fermin Aldeguer a 368, ottavo Fabio Di Giannantonio a 444, mentre è nono a Joan Mir a 551. Decimo Johann Zarco a 597 millesimi, quindi Marco Bezzecchi 11° a 607 con Pedro Acosta 12° a 730.

Al termine della Q2, il pilota due-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Dopo la caduta della FP2 avevo una sola moto a disposizione per cui non potevo correre rischi particolari. Proprio per questo motivo nel primo time attack sono stato un po’ più attendo del solito. Nel secondo ho spinto al massimo e aver conquistato la prima fila è importantissimo. Nella FP2 avevo già fatto un passo in avanti notevole e, nonostante la caduta, stavo accorciando il gap con Marc Marquez. Anche in quel giro stavo spingendo bene e andando a migliorare il mio tempo”.

A questo punto tutta la concentrazione passa alla Sprint Race di oggi, che prenderà il via alle ore 15.00: “Partire davanti è fondamentale. Cosa mi aspetto? Intanto davanti a tutti c’è Quartararo che, da ieri a oggi, ha compiuto un salto di qualità notevole. Secondo è Marc Marquez che, come sempre, va molto forte. Non so quali saranno i valori in pista ma, di sicuro, farà più caldo. Di conseguenza ci sarà meno grip e sarà un aspetto da valutare. Voglio partire bene, mettermi davanti e fare ritmo, perché so di essere veloce”.