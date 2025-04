MotoGP, Marc Marquez: “Contento del giro. Sprint? Il feeling sarà molto diverso”

Marc Marquez ha strappato la seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP della Spagna, quinta tappa valida per il Motomondiale 2025 di MotoGP, in scena questo fine settimana presso il circuito di Jerez de La Frontera. Prova discreta per il piemontese, costretto a cedere il passo ad un iper sorprendente Fabio Quartararo, poleman di giornata.

Nello specifico l’attuale leader della classifica piloti, realizzando il giro nelle prime battute del Q2, ha raccolto un gap di 0.333 rispetto al francese, il quale ha sparigliato le carte fermando il cronometro a 1:35:610. Terzo posizione invece per l’altro ducatista, Francesco Bagnaia, anche lui autore di prova positiva, come dimostra lo scarto di 0.145.

Una volta arrivato al parco chiuso, l’iberico ha commentato quanto fatto: “Sono contento di come è andata, sapevo che in un giro potevo fare fatica con la gomma nuova perché ho problemi alle tornate piccole. Ero comunque molto comodo, abbiamo fatto un buon cambio. Ma Fabio Quartarato ha fatto un giro incredibile ed anche sul passo è forte, lotterà per la vittoria”, ha detto il pilota ai microfoni di Sky Sport Italia.

Lo spagnolo ha infine chiosato: “La Sprint? Sono tutti molto vicini con la morbida dietro; ci sono Alex, Pecco, Fabio. Lì sarà difficile fare la differenza. Ma con una temperatura diversa, il feeling sarà molto diverso“.